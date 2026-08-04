محافظ أسوان: لا تهاون مع المخالفات وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط بالشارع الأسواني

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إستمرار التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات الميدانية للتعامل الفورى مع كافة المخالفات، بما يحقق الردع العام ، ويعزز الإلتزام بقواعد وآداب المرور ، وتحقيق السيولة المطلوبة داخل الشوارع والأسواق .

تكثيف الحملات لضبط المركبات المخالفة

ووجه المحافظ الشكر لرجال إدارة المرور وجميع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، على جهودهم المتواصلة فى حفظ الأمن ، وتطبيق القانون ، وتحقيق الإنضباط المرورى داخل الشوارع والميادين .

ضبط دراجات نارية وتوك توك مخالف



وفى هذا الإطار، أسفرت الحملات المرورية التى تم تنفيذها على مدار اليومين الماضيين عن ضبط 20 مخالفة متنوعة لدراجة نارية وتوك توك ، وذلك فى إطار جهود التصدى للمركبات المخالفة وغير المرخصة .

تحرير مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية

وشهدت الحملات أيضاً تحرير العديد من المخالفات المرورية المتنوعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، فى إطار تطبيق القانون بكل حزم ، وتعزيز الإنضباط داخل الشارع الأسوانى .



تعكس الحملات المرورية المكثفة التى تنفذها محافظة أسوان بالتنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق الانضباط المرورى، والتصدى للمخالفات ، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بما يسهم فى توفير بيئة مرورية أكثر أماناً وإنتظاماً داخل المحافظة .