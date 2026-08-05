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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لطيفة تطرح ثاني أغاني ألبوم «شبهي بالمللي».. «أنا بعجبني» جرعة تفاؤل وبهجة

لطيفة
لطيفة
يارا أمين

طرحت النجمة لطيفة ثاني أغنيات ألبومها الجديد «شبهي بالمللي»، والتي تحمل اسم «أنا بعجبني»، لتواصل بها خطة طرح أغنيات الألبوم استعدادًا لإطلاقه كاملًا خلال الفترة المقبلة.

وتأتي «أنا بعجبني» في حالة موسيقية مختلفة، تحمل أجواءً خفيفة ومبهجة ورسالة تدعو إلى الاستمتاع بالحياة والاهتمام بالذات، وهو ما جعلها تحظى بتفاعل لافت من جمهور لطيفة فور طرحها، وسط إشادات بروح الأغنية وكلماتها المختلفة.

الأغنية من كلمات يوسف تريكة، وألحان أردني، وتوزيع محمد فيفا، وهندسة صوت بلال عبدالله.

وتقول كلمات الأغنية:
المزاج لازم يتدلع
والبال محتاج يرتاح
هتبسط والضحكة تلعلع
واللي جاي كله أفراح
محتاجين حبة حنية
مع محبة ومع طبطبة
كلمة حلوة تمشي الدنيا
وأنا مع نفسي بعمل كده
وتعكس كلمات «أنا بعجبني» حالة من التفاؤل والبهجة، من خلال دعوة واضحة للتخفف من الضغوط والاستمتاع بالتفاصيل البسيطة، وهي الحالة التي حرصت لطيفة على تقديمها في الأغنية بشكل خفيف وقريب من الجمهور.

وتواصل لطيفة من خلال الألبوم الجديد تقديم ألوان موسيقية متنوعة، حيث حرصت على أن تحمل كل أغنية شخصية وحالة مختلفة، بما يتناسب مع رؤيتها في التجديد وعدم تكرار نفسها.

وكانت لطيفة قد بدأت إطلاق الألبوم بأغنية «شبهي بالمللي»، التي حققت انتشارًا واسعًا منذ طرحها، وتصدرت قوائم الاستماع والتريند في عدد من الدول العربية، قبل أن تطلق اليوم «أنا بعجبني» لتضيف جرعة جديدة من البهجة إلى مشروعها الصيفي.

ومن المقرر أن تطرح لطيفة باقي أغنيات «شبهي بالمللي» دفعة واحدة، ليكتمل الألبوم الذي يضم 13 أغنية، بعدما طرحت حتى الآن أغنيتين، ويتبقى 11 أغنية سيتم إطلاقها معًا خلال الفترة المقبلة.

ويضم الألبوم مجموعة كبيرة من الأغاني التي تتعاون خلالها لطيفة مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، في مشروع موسيقي تراهن من خلاله على التنوع والمزج بين الأفكار والألوان المختلفة، مع الحفاظ على هويتها الخاصة التي ارتبط بها جمهورها طوال مسيرتها الفنية.

لطيفة شبهي بالمللي أنا بعجبني جمهور لطيفة يوسف تريكة

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