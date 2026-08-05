بعد اتهام تووليت بسرقة اللحن.. وليد سعد: القضية مستمرة ولن تُفتح الأغنية قبل حسمها

أكد الملحن الكبير وليد سعد أن الأزمة الدائرة بينه وبين المطرب تووليت، بشأن اتهام الأخير باستخدام لحن أغنية "في الكام يوم اللي فاتوا" التي قدمتها الفنانة لطيفة، لم تنتهِ حتى الآن، مشددًا على تمسكه الكامل بحقوقه الأدبية والقانونية.



وأوضح وليد سعد، في بيان صحفي، أن الأغنية محل النزاع لا تزال "مقفولة"، مؤكدًا أن القضية في مرحلة التحرك القانوني، وأنه لن يتراجع عن المطالبة بحقه حتى يتم الفصل في الأمر بشكل رسمي، والأزمة مستمرة، والأغنية هتفضل مقفولة طول ما الموضوع مش اتحل."



وتأتي تصريحات وليد سعد لتؤكد استمرار الخلاف حول اللحن، في ظل تمسكه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه الفكرية، رافضًا إنهاء الأزمة قبل الوصول إلى حل يضمن حقوقه كاملة.



وكانت الأزمة قد بدأت بعدما نشر وليد سعد رسالة عبر حسابه على منصة إكس، اتهم فيها تووليت باقتباس مقطع من لحن أغنية "في الكام يوم اللي فاتوا" واستخدامه في التراك الدعائي لإعلان فودافون مصر، وكتب: "تراك تووليت الجديد في إعلان فودافون مصر مسروق من لحن أغنية (في الكام يوم اللي فاتوا) للنجمة لطيفة من ألحاني.. أنا اتسرقت في أغاني كتير قبل كده، والمشهد ده لازم ينتهي."



والأغنية من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان وليد سعد، وقدمتها الفنانة لطيفة ضمن ألبوم "في الكام يوم اللي فاتوا"، الذي صدر عام 2008.



وقال سعد مؤخرا إن تووليت أو الجهة المنتجة كان يتعين عليهما الرجوع إلى أصحاب الحقوق قبل استخدام أي جزء من اللحن، مشيرًا إلى أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي يمنح المؤلف والملحن حقًا استئثاريًا في استغلال المصنف والترخيص باستخدامه، ويحظر استغلاله أو اقتباسه دون إذن، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون. كما لا يحدد القانون حدًا زمنيًا أو موسيقيًا يجيز اقتباس جزء من اللحن دون ترخيص، بينما يظل تقدير مدى وقوع أي اعتداء على الحقوق من اختصاص القضاء.



وأضاف سعد أن لطيفة لا تمتلك الحقوق القانونية للمصنف، معتبرًا أن ملكية حقوقه تعود إليه وإلى الشاعر نادر عبد الله، بينما يقتصر دورها على أداء الأغنية.