تريزيجيه كلمة السر.. رئيس طرابزون يكشف كواليس انضمام محمد صلاح

كشف أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، عن دور محمود حسن تريزيجيه في انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال دوغان إن تريزيجيه كان له دور مؤثر في اختيار صلاح للنادي، بعدما نقل له انطباعات وتوصيات إيجابية عن الفريق والأجواء داخل طرابزون، مشيرًا إلى أن الانتشار الكبير للنادي وجماهيريته كانا من العوامل التي ساعدت في إتمام الصفقة.

وكان محمد صلاح وصل إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة، وظهر مرتديًا قميص طرابزون سبور عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن داخل الطائرة، وجه صلاح رسالة إلى جماهير النادي قال خلالها: "طرابزون في كل مكان"، في إشارة إلى ترحيبه بالمرحلة الجديدة في مسيرته الكروية.

وكان نادي طرابزون سبور أعلن التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمامه عقب استكمال الإجراءات الإدارية وإتمام الفحص الطبي.