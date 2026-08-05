رئيس طرابزون يكشف عن مفاجأة حول طلبات محمد صلاح المالية

أكد أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، أن المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح لم تشهد أي أزمات أو صعوبات، مشيرًا إلى أن الطرفين وضعا جميع الشروط على طاولة المفاوضات منذ البداية.

وقال دوغان خلال تصريحات تلفزيونية: "لم نواجه أي صعوبة خلال الصفقة، كل طرف وضع شروطه كاملة، وكنا قد اتخذنا قرارنا بالتعاقد مع محمد صلاح، وعندما تتعاقد مع لاعب بحجمه فمن الطبيعي أن تتحمل بعض التكاليف، لكنه لم تكن لديه طلبات مختلفة أو مبالغ فيها، وستظهر التفاصيل عند الإعلان عنها".

وكان محمد صلاح وصل إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة، وظهر مرتديًا قميص طرابزون سبور عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن داخل الطائرة، وجه صلاح رسالة إلى جماهير النادي قال خلالها: "طرابزون في كل مكان"، في إشارة إلى ترحيبه بالمرحلة الجديدة في مسيرته الكروية.

وكان نادي طرابزون سبور أعلن التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع محمد صلاح، بعد انتهاء المفاوضات بين الطرفين، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمامه عقب استكمال الإجراءات الإدارية وإتمام الفحص الطبي.