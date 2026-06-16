الصحبة الحلوة.. إلهام شاهين برفقة ليلى علوي وهالة صدقي من أستراليا

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، وثّقت من خلالها جانبًا من رحلتها إلى أستراليا، برفقة عدد من أصدقائها، من بينهم الفنانتان ليلى علوي وهالة صدقي.

وأرفقت إلهام شاهين الصور بتعليق قالت فيه: “رحلة طويلة لأستراليا لكنها جميلة جدًا بالصحبة الحلوة.. تجمعنا الصداقة وحب الخير لكل الناس”.

وظهرت الفنانات في أجواء مبهجة خلال الرحلة، حيث لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أشادوا بعلاقة الصداقة التي تجمعهن، متمنين لهن قضاء وقت ممتع

أحدث أعمال إلهام شاهين

وتواصل الفنانة إلهام شاهين، تصوير دورها ضمن أحداث فيلم الحافي، والذي تعود به للسينما.

حيث تلعب ضمن الأحداث شخصية سيدة تستخدم مجال الدجل والشغوذة في تحقيق مكاسب مادية.

العمل يطرح قضية الشكل الجديد للدجل والشعوذة، والسيطرة علي العقول ، خاصة مع وجود أدوات التواصل والذكاء الاصطناعي ، ويتم تصوير مشاهده حاليًا ، بالحي الإسلامي بمدنية الإنتاج الإعلامي.

ومن المقرر أن يشارك بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين أبرزهم عمرو عبد الجليل، إلهام صفي الدين، ومن تأليف محمد الغيطي.