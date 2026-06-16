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مصر أم الدنيا.. أحلام تساند المنتخب بفيديو من ملعب المباراة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصر أم الدنيا.. أحلام تساند المنتخب بفيديو من ملعب المباراة

احلام
احلام
يارا أمين

شاركت الفنانة أحلام متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” مقطع فيديو يوثق لحظات اصطفاف لاعبي المنتخب المصري قبل انطلاق مباراتهم أمام منتخب بلجيكا، والتي أقيمت مساء الاثنين 15 يونيو، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، أثناء عزف النشيد الوطني.

وظهرت أحلام في الفيديو وهي تردد النشيد الوطني المصري دعمًا لـ”الفراعنة”، وأرفقت المنشور بتعليق مقتضب قالت فيه: “مصر.. أم الدنيا”.

وحظي المنشور بتفاعل واسع من الجمهور، إذ حرصت الفنانة مي كساب على التعليق بعبارة: “بنحبك”، كما عبّر عدد كبير من المتابعين المصريين عن تقديرهم لموقف أحلام، فيما أعلن آخرون من مختلف الدول العربية تشجيعهم للمنتخب المصري خلال اللقاء.

وانطلقت مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي على ملعب “لومن فيلد” بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة، في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

الفنانة أحلام أحلام إنستجرام المنتخب المصري كأس العالم 2026

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