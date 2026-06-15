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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يارب النصر لمصر.. نجوم الفن يدعمون الفراعنة قبل مواجهة بلجيكا في المونديال

نجوم الفن يدعمون منتخب مصر
نجوم الفن يدعمون منتخب مصر
ميرنا محمود

تتجه أنظار الجماهير المصرية مساء اليوم نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره البلجيكي في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، وسط حالة من التفاؤل والدعم الجماهيري الكبير،  لم تقتصر على الشارع الرياضي فقط، بل امتدت إلى نجوم الفن الذين حرصوا على توجيه رسائل مساندة وتحفيز للاعبي المنتخب قبل اللقاء المصيري.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلا واسعا من الفنانين، الذين عبروا عن ثقتهم في قدرة لاعبي المنتخب على تقديم أداء جيد يليق باسم مصر، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية المشاركة في البطولة.

وكان عدد من نجوم الفن قد نشروا مقاطع فيديو ورسائل دعم خاصة للفراعنة،و رسائل تحمل الأمنيات بالتوفيق وتحقيق انطلاقة قوية في البطولة.

كما حرص عدد من الفنانين على استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي ومقاطع الفيديو الإبداعية لنشر رسائل تحفيزية للاعبي المنتخب.

من بينهم   الفنانة مي عز الدين حيث نشرت فيديو مرتدية قميص المنتخب ووجهت رسالة قائلة: مفيش أجمل من لحظة بنجتمع فيها كلنا على حب منتخب مصر.. بالتوفيق للأبطال.

كما وجهت إلهام شاهين:  رسالة دعم عبرحساباتها الرسمية قائلة: "يا رب وفق منتخبنا المصري" في أولى مبارياته بالبطولة.

و عبرت منة فضالي عن أمنياتها بالتوفيق للفراعنة في مشوارهم المونديالي.

وفي ظل هذا الدعم الجماهيري والفني الكبير، يبقى شعار المصريين واحدا قبل صافرة البداية: "يارب النصر لمصر.

استعداد بعثة منتخب مصر


وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ملعب  لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

وظهرت أجواء من التركيز والحماس على لاعبي "الفراعنة" فور وصولهم إلى الملعب، حيث حرص عدد من اللاعبين على تفقد أرضية الميدان والتجول داخل أرجاء الاستاد قبل انطلاق عمليات الإحماء الرسمية، وسط تفاؤل كبير بتحقيق بداية قوية في المونديال.

وتُقام المباراة على ملعب "لومن فيلد"، أحد أبرز الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026، والذي يتسع لأكثر من 69 ألف متفرج، ويشتهر بأجوائه الجماهيرية الحماسية.

ويسعى منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي، من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي، في مجموعة تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا.


مباراة منتخب مصر وبلجيكا 


ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي أمام منتخب بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.

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