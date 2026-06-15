مفاجأة في التشكيل .. محمود البزاوي يمازح لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا

مازح الفنان محمود البزاوي لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم ٢٠٢٦.



ونشر البزاوي صورة له بالذكاء الاصطناعي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، ظهر خلالها مرتديا قميص منتخب مصر الذي يحمل الرقم 10، و إسم مو البزاوي،مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيه.

مباراة منتخب مصر وبلجيكا

ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي أمام منتخب بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.