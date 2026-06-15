داعما لمصر.. أحمد موسى يقدم حلقة اليوم بقميص المنتخب

قدم الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم من برنامجه “على مسؤوليتي”، وهو يرتدي تيشرت منتخب مصر، تزامنا مع استعداد المنتخب لمواجهة بلجيكا، في العاشرة من مساء اليوم الإثنين، في بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح موسى أن المنتخب المصري قادر على الفوز على بلجيكا، مرددًا: «كعبنا عالي على بلجيكا»، لافتًا إلى أن جميع الشعب المصري يقف خلف لاعبي المنتخب الوطني والمدير الفني للمنتخب، حسام حسن.

وأكد موسى أنه لا وقت للسلبيات، وأن الوقت الآن للعمل والإنجاز، وأن يكون في الملعب مقاتلون وليس مجرد لاعبي كرة قدم.

ويقدم موسى حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» مرتديًا قميص منتخب مصر، رافعًا شعار دعم المنتخب الوطني.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

ويُعرض برنامج «على مسئوليتي» من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.