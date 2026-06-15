ياسر جلال يشجع منتخب مصر خلال العرض الخاص لمسلسل للعدالة وجه آخر

حرص الفنان ياسر جلال على متابعة وتشجيع منتخب مصر خلال مباراته الودية أمام منتخب بلجيكا، وذلك على هامش حضوره العرض الخاص لمسلسله الجديد «للعدالة وجه آخر»، المقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

وأبدى ياسر جلال دعمه الكامل للمنتخب الوطني، متمنيًا تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأهم هو تقديم أداء مشرف يليق باسم الكرة المصرية والخروج من المباراة بصورة جيدة.

وقال ياسر جلال فى تصريحات إعلامية على هامش العرض الخاص للمسلسل : “إن شاء الله هنكسب النهارده، وبالنسبة لي المكسب الحقيقي إن المباراة تنتهي في سلام بين الفريقين، وكل لاعب يخرج وهو أدى اللي عليه، وإن شاء الله النهارده مصر كلها هتكون سعيدة”.

مسلسل «للعدالة وجه آخر»

ويأتي ذلك بالتزامن مع العرض الخاص لمسلسل «للعدالة وجه آخر»، الذي ينتمي إلى الأعمال الدرامية التي تمزج بين التشويق والإثارة، ويسلط الضوء على قضايا العدالة والولاء في إطار درامي مشوق.

أبطال مسلسل «للعدالة وجه آخر»

"للعدالة وجه آخر" بطوله كل من: ياسر جلال و أروي جودة و محمد علاء، نوران ماجد، فادي السيد، مصطفي منصور، نور ايهاب ، مينا نبيل ، والعمل من تأليف عمرو الدالى وإخراج محمد يحيى مورو، الذي يخوض تجربته الإخراجية الثانية بعد "مفترق طرق".