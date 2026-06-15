ياسر جلال عن اقتراحه بإحياء الدراما الدينية: يساعد على استثمار القوى الناعمة

علق الفنان ياسر جلال على حالة الجدل المثارة بعد اقتراحه في مجلس الشيوخ، والذي طالب فيها بإعادة إحياء الدراما الدينية وتصديرها إلى دول آسيا الوسطى.

وقال ياسر جلال خلال تصريحاته لبرنامج “الحكاية” مع الإعلامية لما جبريل: “بتكلم عن مشروع فني هيساعد في استثمار القوى الناعمة المصرية”.

اقتراح ياسر جلال بشان الأعمال التاريخية والدينية

ودعمت الإعلامية لما جبريل، اقتراح الفنان ياسر جلال، قائلة: الفكرة من بدايتها اتهاجمت من البعض، ايه المشكلة اننا نرجع نعمل أعمال تاريخية ودينية من تاني، احنا كنا أصحاب الريادة وعملنا زمان زي محمد رسول الله وعمرو بن العاص، و كنا بنعمل حاجات زي الفوازير".

يذكر أن الإعلامية لما جبريل تقدم فقرة متخصصة في التريندات ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة “إم بي سي مصر”، أسبوعيًا يومي الأحد والاثنين، وتتناول من خلالها ما يحدث على السوشيال ميديا، طوال الأسبوع وكيف يتفاعل معها الجمهور.