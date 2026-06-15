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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل جوائز مهرجان الفيلم العربي بروتردام

مهرجان الفيلم العربي بروتردام
مهرجان الفيلم العربي بروتردام
أحمد إبراهيم

اختتم مهرجان الفيلم العربي  بمدينة روتردام الهولندية فعاليات دورته 26، بحفل نظم مساء أمس الأحد 14 يونيو 2026، بحضور عدد كبير من الضيوف من داخل هولندا وخارجها، من بينهم عدد من نجوم السينما العربية، مثل الممثلة المصرية لبلبة والممثلة السورية ديما قندلفت والممثل التونسي ظافر العابدين، إلى جانب مجموعة من المخرجين والمنتجين والنقّاد والمهتمين بالسينما العربية. 

وقد أسندت رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية للمخرج المصري الكبير خالد يوسف، وعضوية المنتجة التونسية إيمان بن حسين، والنجمة السورية ديما قندلفت، كما ترأست المنتجة الأردنية سوسن دروزة لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية وضمت أيضا في عضويتها المخرج التونسي منجي فرحاني والمخرج والمنتج الفلسطيني منتصر مرعي، وآلت رئاسة لجنة الأفلام القصيرة للكاتبة والشاعرة التونسية لمياء المقدم، وضمت في عضويتها الفنان الكوميدي المصري أحمد فتحي والمخرجة والمنتجة الإماراتية نائلة الخاجة. 

جوائز مهرجان روتردام 

وجاءت نتائج مسابقات مهرجان الفيلم العربي بروتردام الثلاثة كما يلي: 

* جوائز مسابقة الأفلام الروائية الدورة 26 : 

- جائزة الصقر الذهبي: فيلم ملكة القطن / سوزانا ميرغني / السودان 

- جائزة الصقر الفضي:  فيلم القصص / أبو بكر شوقي/ مصر 

- جائزة الصقر البرونزي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة): مناصفة بين فيلم المنفى / مهدي هميلي / تونس، وفيلم حلم جلجامش ايركالا / محمد الدراجي / العراق

- أحسن ممثل: مناصفة بين الطفل هادي بن جبورية بطل فيلم الجولة 13 لمحمد علي النهدي من تونس وطفلي فيلم حلم جلجامش ايركالا  يوسف هشام الذهبي وحسين رعد زوير، للمخرج محمد الدراجي من العراق. 

- أحسن ممثلة مناصفة بين الممثلة القديرة نيللي كريم عن دورها في فيلم القصص لأبوبكر شوقي والطفلة صفاء خطّامي بطلة فيلم ميرا لنور الدين الخماري 

- تنويه خاص للجنة التحكيم:

- فيلم وقائع الحصار/ عبد الله الخطيب/فلسطين، وفيلم وارث الأسرار / محمد نظيف / المغرب لقدرة صانعيهم علي منح الصراع إنسانية برغم الاختلاف الحاد علي موضوعي الفيلم. 

جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية للدورة 26 من مهرجان الفيلم العربي بروتردام 

- جائزة الصقر الذهبي: فيلم عرض إضافي/ أحمد الدنف ومي محمود سعد / فلسطين-مصر

- جائزة الصقر الفضي: مناصفة بين فيلم أن نحلم ربّما..تونس-برلين/نضال قيقة/تونس، وفيلم الحياة بعد سهام / نمير عبد المسيح/مصر

- جائزة الصقر البرونزي(جايزة لجنة التحكيم): طبيب أمريكي / بوه سي تانغ/فلسطين 

- تنويه لجنة التحكيم: 

- من لا يزال على قيد الحياة/ نيكولاس واديموف/فلسطين، وفيلم ضد السينما/ علي سعيد / السعودية.

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة للدورة 26 من مهرجان الفيلم العربي بروتردام 

- جائزة الصقر الذهبي: يسعدني أنّك ميت الآن / توفيق برهوم / فلسطين 

- جائزة الصقر الفضي: اسمي أمل / شيروان حاجي / سوريا 

- جائزة الصقر البرونزي(لجنة التحكيم الخاصة): الخروج عن قاعدة علي وماهر / أبانوب يوسف / مصر 

- تنويه لجنة التحكيم: فيلم أوله خجل وآخره عادة / مريم الفرجاني / تونس ، وفيلم فهد الغاضب / جاستن كرامر / قطر.

يذكر أن الدورة 26 من مهرجان الفيلم العربي بروتردام أقيمت على مدار 5 أيام وعرض خلالها ما يقارب 70 فيلما واستضافت قرابة 40 من صناع الأفلام، وإلي جانب العروض السينمائية شهد العديد من العروض الفنية على هامشه، من بينها معرض للكتاب العربي وسوق للمنتجات العربية وحفلات موسيقية وفنية متعددة، واستقطب جمهورا واسعا من الهولنديين والعرب في هولندا.

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