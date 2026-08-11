نائب وزيرة الإسكان يبحث فرص تطوير وإدارة منظومة مواقف السيارات بالمدن الجديدة

عقد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع ممثلي شركتي «مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق» و«باركن الإماراتية»، لبحث فرص التعاون والاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجال تطوير وإدارة وتشغيل منظومات مواقف السيارات، ودراسة إمكانية تطبيق الحلول التكنولوجية والأنظمة الذكية الحديثة بالمدن الجديدة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشارك في الاجتماع من جانب شركة «باركن» كل من محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، وأسامة هاشم الصافي، المدير التنفيذي للتشغيل، ومحمد أسامة البغدادي، المستشار القانوني للشركة، إلى جانب المهندس محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة «مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق»، وعدد من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال الدكتور وليد عباس إن الاجتماع تناول دراسة منظومة مواقف السيارات بمدينة القاهرة الجديدة كنموذج مبدئي، لتقييم فرص تطبيق منظومة حديثة ومتكاملة لإدارة وتشغيل المواقف، وتعزيز التعاون في هذا المجال، وذلك من خلال حصر ورصد المواقف القائمة بالمدينة، ودراسة مواقعها ومساحاتها وطاقاتها الاستيعابية وطبيعة الاستخدام الحالية.

وشملت المناقشات دراسة أعمال الترفيق والتجهيزات والبنية الأساسية المتوافرة بالمواقف، والاحتياجات المحتملة للتطوير أو الاستكمال، إلى جانب بحث إعداد تقييم فني وتشغيلي متكامل للمواقف، بما يسهم في تحديد أنسب آليات الإدارة والتشغيل والاستثمار.

وناقش الحضور سبل الاستفادة من خبرات شركة «باركن» في إدارة وتشغيل المواقف الذكية والمدفوعة، وما تمتلكه من خبرات في مجالات التحول الرقمي، وأنظمة التحصيل والرقابة، وإدارة الإشغال، وتوظيف البيانات والتكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة مستخدمي المواقف، مع بحث إمكانية تطوير منظومة متكاملة لإدارة المواقف تسهم في تعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة، وتنظيم حركة السيارات، والحد من ظاهرة الانتظار العشوائي والازدحام، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان ورواد المدينة.

كما تطرقت المناقشات إلى نموذج الشراكة والتعاون بين شركتي «مدن مصر» و«باركن»، ودراسة الأطر الفنية والتشغيلية والاقتصادية التي يمكن من خلالها تحقيق الاستدامة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الأصول والمواقف المتاحة بالمدن الجديدة، فضلًا عن إمكانية التوسع مستقبلًا في نطاق التعاون ليشمل عددًا من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في ضوء نتائج الدراسات والتقييمات الخاصة بالنموذج المبدئي بمدينة القاهرة الجديدة.

واختُتم الاجتماع بمناقشة الخطوات الفنية اللازمة لاستكمال دراسة منظومة مواقف السيارات بمدينة القاهرة الجديدة، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية لدراسة التصورات والمقترحات المختلفة، وصولًا إلى أفضل النماذج التي تحقق كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظم الاستفادة من المواقف والأصول المتاحة، وتدعم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورواد المدن الجديدة.