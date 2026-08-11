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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: إزالة مخالفات بناء بمدينتي السادات وسوهاج الجديدة والساحل الشمالي الغربي

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 6 قرارات لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بمدينتي السادات وسوهاج الجديدة والقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، في إطار مواصلة جهود الوزارة للتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات، وفرض الانضباط العمراني، والحفاظ على المخططات والاشتراطات البنائية المعتمدة.

وتضمنت القرارات إزالة عدد من مخالفات البناء التي تم رصدها بالمناطق الخاضعة لولاية أجهزة تنمية تلك المناطق، والتي تنوعت بين تنفيذ أعمال ومنشآت أو إجراء تعديلات بالمخالفة للتراخيص والاشتراطات المعتمدة، من بينها بناء مبنى دور أرضي وسقف خرساني، ومبنيان بدون أسقف، ومبنى آخر بدون سقف وقواعد بأراضٍ تابعة للقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.

كما شملت القرارات إزالة مخالفات بناء دور أرضي ودور أول علوي وأعمدة للدور الثاني العلوي بقطعة أرض بالحي السادس بمدينة سوهاج الجديدة، بالإضافة إلى إزالة هيكل ومبانٍ بالدور الثالث العلوي بقطعة أرض بالمنطقة السكنية السادسة والعشرين بمدينة السادات، وذلك دون ترخيص ودون سند قانوني.

وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددة على عدم السماح بعودة المخالفات أو استمرارها، حفاظًا على الانضباط العمراني والمظهر الحضاري للمدن الجديدة، وضمان الالتزام بالمخططات والاشتراطات البنائية المعتمدة.

الإسكان المجتمعات العمرانية السادات سوهاج الجديدة مخالفات البناء

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