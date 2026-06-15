موقف مي عمر من مشاركتها فى مسلسل محمد رمضان في 2027

اعتذرت الفنانة مي عمر عن المشاركة في المسلسل الجديد للفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2027، وذلك قبل انطلاق التصوير بشكل رسمي.

وجاء قرار مي عمر بالانسحاب من العمل خلال مرحلة التحضيرات، ما دفع الشركة المنتجة وصناع المسلسل إلى بدء البحث عن فنانة بديلة لتشارك محمد رمضان البطولة.

محمد رمضان يقدم اغنية نصيبي

وكان قد كشف الفنان محمد رمضان عن استعداده لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «نصيبي»، والمقرر إطلاقها قبل دقائق من حلول منتصف ليل اليوم.

وشارك رمضان جمهوره خبر طرح الأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث أعلن موعد إصدارها، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه الذين أبدوا حماسهم لسماع العمل الجديد فور طرحه.

وفي سياق آخر، يواصل محمد رمضان نشاطه الفني خارج مصر، إذ يستعد لإحياء حفل غنائي في مدينة ميلانو يوم 20 يونيو الجاري. وروّجت الجهة المنظمة للحفل للحدث عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الجمهور الإيطالي سيكون على موعد مع واحدة من أبرز الحفلات الفنية خلال الفترة المقبلة.

فيلم أسد

على صعيد السينما، يترقب الجمهور عرض فيلم أسد، الذي تدور أحداثه في مصر خلال القرن التاسع عشر، حيث يجسد محمد رمضان شخصية عبد يسعى للتمرد على واقعه، وسط أحداث درامية تتناول قضايا الحرية والظلم والصراعات الإنسانية والاجتماعية.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من الفنانين، من بينهم ماجد الكدواني ورزان جمال وكامل الباشا وأحمد خالد صالح، بينما يتولى إخراجه محمد دياب، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب.