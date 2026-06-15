بعد تعرضها لوعكة صحية .. مي العيدان: عايزة أصرخ من الألم

اعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير" إنستجرام"، عن تعرضها لوعكة صحية.

وقالت المذيعة الكويتية مي العيدان:الحمد لله من المسرح ما مداني أروح البيت، جم ساعة وسيدة بالإسعاف للمستشفى والدكتور يبشرني هبوط حاد بالدورة الدموية وجفاف حاد بالجسم واحتمال دخول مستشفى يومين.

وتابعت مي العيدان حديثها قائلة: ورب الكعبة أحس عروقي اتعورني من الجفاف وودي أصرخ من العوار والألم مو قادرة.

مي العيدان :

مي العيدان مذيعة وممثلة من الكويت عملت في بعض الأدوار في المسلسلات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

حصدت شهرتها في عام 2011 عندما قامت بتقديم برنامج "ناسف لعدم الإزعاج".