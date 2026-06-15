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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيل فتحية العسال.. كاتبة حولت معاناة المرأة إلى إبداع أدبي ودرامي خالد

في ذكرى رحيل فتحية العسال.. سيرة كاتبة حولت معاناة المرأة إلى إبداع أدبي ودرامي خالد
في ذكرى رحيل فتحية العسال.. سيرة كاتبة حولت معاناة المرأة إلى إبداع أدبي ودرامي خالد
أ ش أ

يستعيد الوسط الثقافي اليوم ذكرى رحيل الكاتبة والأديبة المصرية فتحية العسال، إحدى أبرز الأصوات الأدبية والنسوية في مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين، والتي تركت بصمة بارزة في المسرح والدراما التلفزيونية من خلال أعمال ناقشت قضايا المرأة والعدالة الاجتماعية بجرأة ووعي.

وعلى مدار مسيرة امتدت لعقود، استطاعت أن تتجاوز ظروفا قاسية في نشأتها لتصبح اسما مؤثرا في الحياة الثقافية المصرية، وصاحبة إرث إبداعي ما زال حاضرا في وجدان الجمهور حتى اليوم.

ولدت فتحية العسال في 26 ديسمبر 1933 بالقاهرة، ونشأت في بيئة محافظة حرمتها من استكمال تعليمها النظامي في سنوات مبكرة من عمرها.

إلا أن ذلك لم يقف حائلا أمام طموحها، فاعتمدت على التثقيف الذاتي، ونجحت في تعليم نفسها القراءة والكتابة، لتبدأ رحلة طويلة مع المعرفة والكتاب.

وتركت تجارب الطفولة المبكرة أثرا عميقا في تكوين شخصيتها الفكرية والإنسانية، وهو ما انعكس لاحقا في أعمالها الأدبية التي انحازت إلى قضايا المرأة وحقها في الحرية والتعليم والمشاركة المجتمعية.

تزوجت فتحية العسال في سن مبكرة من الكاتب والصحفي الراحل عبدالله الطوخي، الذي شكل وجوده في حياتها نقطة تحول مهمة، إذ ساعدها المناخ الثقافي المحيط به على توسيع مداركها وتعزيز علاقتها بالقراءة والكتابة. 

ورغم مرورهما بفترة انفصال، فإن العلاقة الإنسانية والفكرية بينهما استمرت، وأنجبت منه الفنانة المعروفة صفاء الطوخي.

بدأت العسال الكتابة الأدبية عام 1957، واتجهت منذ خطواتها الأولى إلى تناول القضايا الاجتماعية والإنسانية، وفي مقدمتها قضايا المرأة. وتميزت كتاباتها بالاقتراب من الواقع المصري، ورصد معاناة النساء في مواجهة القيود الاجتماعية والتمييز والعنف بأشكاله المختلفة.

ودخلت عالم المسرح بقوة من خلال مسرحية "المرجيحة" عام 1969، التي اعتبرت محطة مهمة في مسيرتها الإبداعية ، وتوالت بعدها أعمالها المسرحية التي ناقشت قضايا المجتمع والمرأة، ومن أبرزها: "الباسبور" عام 1972 ، و"البين بين" ، "ليلة الحنة" و"من غير كلام" كتبت وعرضت في الثمانينيات ، "نساء بلا أقنعة" نشرت عام (1999) ، و "سجن النساء" كتبت عام 1993 وعرضت لأول مرة على المسرح القومى في التسعينيات، ثم تحولت إلى مسلسل شهير عام 2014.

وتعد الراحلة من أبرز الكاتبات اللاتي رسخن حضور المرأة في الكتابة المسرحية المصرية، حيث اتسمت أعمالها بطرح قضايا اجتماعية شائكة بلغة مباشرة وقريبة من الجمهور.

لم يقتصر إبداع فتحية العسال على المسرح، بل امتد إلى الدراما التلفزيونية، حيث كتبت عشرات الأعمال التي حققت نجاحا جماهيريا واسعا من أشهرها:

هي والمستحيل (1979) ، حتى لا يختنق الحب (1983) ، حارة السكري (1987) ، شمس منتصف الليل (2002) ، رمانة الميزان (2008).

وثقت فتحية العسال تجربتها الإنسانية والفكرية في مذكراتها الشهيرة (حضن العمر) ، والتي صدرت في جزأين، وقدمت من خلالها شهادة صادقة على مراحل حياتها بداية من الحرمان من التعليم مرورا بالنضال الثقافي والاجتماعي، وصولا إلى تجربتها في عالم الأدب والفن.

حظيت بعدد من التكريمات والجوائز على مدار مسيرتها الأدبية، إذ فاز مسلسل "لحظة صدق" بجائزة أفضل مسلسل مصري عام 1975، ليؤكد مكانتها كواحدة من أهم كتاب الدراما في مصر ، كما نالت جائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2004 تقديرا لإسهاماتها الإبداعية، وجرى تكريمها في مهرجان المخرجة المسرحية عام 2009، إلى جانب تكريمها من المركز الوطني للعيون في مدينة صيدا اللبنانية لعطائها الأدبي والثقافي ودورها في الدفاع عن قضايا المرأة.

وقد شغلت عدة مناصب ثقافية بارزة، من بينها عضوية مجلس إدارة اتحاد الكتاب، ورئاسة جمعية الكاتبات المصريات، وأمانة اتحاد النساء التقدمي.

وفي 15 يونيو 2014 رحلت عن عالمنا فتحية العسال عن عمر ناهز 80 عاما داخل مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة بعد تعرضها لأزمة صحية، لتطوي صفحة حافلة بالعطاء الأدبي والثقافي والنضال الاجتماعي.

لم تكن فتحية العسال مجرد كاتبة دراما أو مسرح، بل مثلت نموذجا للمثقفة المنحازة لقضايا مجتمعها، والمدافعة عن حق المرأة في التعليم والحرية والكرامة. وبين صفحات كتبها ومشاهد أعمالها الدرامية والمسرحية، بقي صوتها حاضرا يروي حكايات المهمشين ويعبر عن أحلام النساء في مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، لتظل واحدة من العلامات البارزة في تاريخ الأدب والدراما المصرية.

الوسط الثقافي ذكرى رحيل الكاتبة والأديبة المصرية فتحية العسال أبرز الأصوات الأدبية والنسوية في مصر

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