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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

7 dogs يتصدر شباك التذاكر السعودي والكراش ينافس

الكراش
الكراش
أحمد البهى

تمكن فيلم 7dogs ،من تصدر شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية، للأسبوع الثالث علي التوالي. 

فيما تواجد فيلم الكلام علي ايه، بالمركز الثالث، وأحتل فيلم الكراش المركز الثالث، ضمن قائمة الافلام علي تحقيقًا للايرادات في السينمات السعودية، الاسبوع الماضي. 

أبطال فيلم «dogs 7»

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة  كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي  وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die. 

يضم الفيلم  كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربة هذه العصابة.

الكراش فيلم الكراش الكلام علي ايه السعودية

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