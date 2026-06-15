ياسمين صبري تفجر مفاجأة وتتمني تجسيد سيرة فنانة شهيرة فى الأربعينات

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن الشخصية التي تتمنى تجسيدها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تحلم بتقديم السيرة الذاتية للفنانة الراحلة كاميليا.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها مع ET بالعربي: "في ممثلة زمان اسمها كاميليا، أنا عايزة أعمل قصة حياتها، كاميليا كانت موجودة في الأربعينات والخمسينات وكانت إسكندرانية طليانية، وقصتها لوحدها فيلم".

وأضافت أن قصة حياة كاميليا مليئة بالأحداث المثيرة، قائلة: "قصتها رهيبة، شبه حاجات نتفليكس كده، لما يقولك true story وتبقى قاعد مشدود جدا، هي قصتها كده، وإحنا شبه بعض شكلا، وأنا إسكندرانية أوكي، بس مش طليانية".

فيلمي نصيب ومطلوب عائليا

كما تحدثت ياسمين صبري عن فيلم "نصيب" الذي يجمعها بالفنان السوري معتصم النهار، مؤكدة أنها استمتعت كثيرا بتجربة التصوير، وأن الفيلم يناسب جميع أفراد الأسرة ويضم العديد من المشاهد الطبيعية الخلابة.

وقالت: "والله فيلم لذيذ استمتعنا بيه جدا، للأسرة كلها، وفيه حاجات كتير قوي ومناظر رائعة، يكفي إن المشاهد يبقى قاعد في السينما شايف بحر وجبال، ده مشهد سينمائي لوحده، يعني مصر برضه خلابة وساحرة".

كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مع معتصم النهار، قائلة: "تشرفت جدا بيه، وإن شاء الله نبقى فريق ممتع والناس تستمتع بينا بإذن الله".

وكشفت ياسمين صبري عن الأجواء المرحة التي تسيطر على كواليس تصوير فيلمها الجديد "مطلوب عائليا"، الذي يجمعها بالفنان كريم عبدالعزيز، مؤكدة أن الضحك لا يتوقف داخل موقع التصوير.

وقالت: "لما بروح أصور مش بعرف أصور من الضحك، لأن كلهم كوميديانات"، موجهة تحية خاصة للمخرج معتز التوني.

وأضافت: "الأستاذ معتز التوني وبوجه له أحلى تحية لأنه سكر الصراحة، مشكلتي في الفيلم ده ما بعرفش أبطل ضحك والله".

واختتمت حديثها بالإشادة بأبطال العمل، قائلة: "ومصطفى خاطر، كل الناس، كريم أصلا كوميدي جدا".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل "الأميرة: ظل حيطة" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، إلى جانب مشاركتها في فيلم "المشروع إكس"، كما انتهت مؤخرا من تصوير فيلم "نصيب" وتواصل حاليا تصوير فيلم "مطلوب عائليا".