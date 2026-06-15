قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملخص وأهداف انتصار السويد بخماسية على تونس بكأس العالم
بالأرقام.. تاريخ بلجيكا في المونديال قبل مواجهة الفراعنة
الرئيس السيسي يستقبل اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
خبير استراتيجي: مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لا تعني انتهاء الخلاف.. والملف النووي الأكثر تعقيدًا
بـ 140 جنيه.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن ثاني أكسيد التيتانيوم وعصير القصب
المجموعة الثامنة تشتعل مبكرًا.. السعودية في اختبار الأوروجواي وإسبانيا تبدأ رحلة اللقب أمام الرأس الأخضر
أسعار السجائر المحلي والمستورد في الأسواق اليوم
الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق أمريكا وإيران ويدعو لفتح هرمز واحترام سيادة لبنان
محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون في الاستقرار المالي والسياسة النقدية
قمة مصرية أمريكية مرتقبة في "إيفيان".. الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة السبع بفرنسا
مسافة متر.. ابعد التليفون عن عداد الكهرباء لهذا السبب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين صبري تفجر مفاجأة وتتمني تجسيد سيرة فنانة شهيرة فى الأربعينات

ياسمين صبري
ياسمين صبري

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن الشخصية التي تتمنى تجسيدها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تحلم بتقديم السيرة الذاتية للفنانة الراحلة كاميليا.  

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها مع ET بالعربي: "في ممثلة زمان اسمها كاميليا، أنا عايزة أعمل قصة حياتها، كاميليا كانت موجودة في الأربعينات والخمسينات وكانت إسكندرانية طليانية، وقصتها لوحدها فيلم".

وأضافت أن قصة حياة كاميليا مليئة بالأحداث المثيرة، قائلة: "قصتها رهيبة، شبه حاجات نتفليكس كده، لما يقولك true story وتبقى قاعد مشدود جدا، هي قصتها كده، وإحنا شبه بعض شكلا، وأنا إسكندرانية أوكي، بس مش طليانية".

فيلمي نصيب ومطلوب عائليا

كما تحدثت ياسمين صبري عن فيلم "نصيب" الذي يجمعها بالفنان السوري معتصم النهار، مؤكدة أنها استمتعت كثيرا بتجربة التصوير، وأن الفيلم يناسب جميع أفراد الأسرة ويضم العديد من المشاهد الطبيعية الخلابة.

وقالت: "والله فيلم لذيذ استمتعنا بيه جدا، للأسرة كلها، وفيه حاجات كتير قوي ومناظر رائعة، يكفي إن المشاهد يبقى قاعد في السينما شايف بحر وجبال، ده مشهد سينمائي لوحده، يعني مصر برضه خلابة وساحرة".

كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مع معتصم النهار، قائلة: "تشرفت جدا بيه، وإن شاء الله نبقى فريق ممتع والناس تستمتع بينا بإذن الله".

وكشفت ياسمين صبري عن الأجواء المرحة التي تسيطر على كواليس تصوير فيلمها الجديد "مطلوب عائليا"، الذي يجمعها بالفنان كريم عبدالعزيز، مؤكدة أن الضحك لا يتوقف داخل موقع التصوير.

وقالت: "لما بروح أصور مش بعرف أصور من الضحك، لأن كلهم كوميديانات"، موجهة تحية خاصة للمخرج معتز التوني. 

وأضافت: "الأستاذ معتز التوني وبوجه له أحلى تحية لأنه سكر الصراحة، مشكلتي في الفيلم ده ما بعرفش أبطل ضحك والله".

واختتمت حديثها بالإشادة بأبطال العمل، قائلة: "ومصطفى خاطر، كل الناس، كريم أصلا كوميدي جدا".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل "الأميرة: ظل حيطة" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، إلى جانب مشاركتها في فيلم "المشروع إكس"، كما انتهت مؤخرا من تصوير فيلم "نصيب" وتواصل حاليا تصوير فيلم "مطلوب عائليا".

ياسمين صبري أعمال ياسمين صبري أفلام ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري الفنانة كاميليا كاميليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

ليلي عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات المنتخب المصري في كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

ترشيحاتنا

وزراء الصحة والصناعة و الاستثمار

وزراء الصحة والصناعة والاستثمار: منح الشركات فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها وخفض نسب السكر تدريجيًا

مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

الأنبا أرساني

هل كل صوم مقبول؟.. الأنبا أرساني أسقف هولندا يجيب

بالصور

جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد