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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. قصة اعتقال فتحية العسال وابنتها فنانة شهيرة

الكاتبة فتحية العسال
الكاتبة فتحية العسال
أحمد إبراهيم

تحل اليوم 15 يونيو، ذكرى رحيل الكاتبة فتحية العسال والتى قدمت الكثير من الابداعات الروائية التى تحولت الى أعمال درامية ولعل أبرزها مسلسل "سجن النسا".

اعتقال فتحية العسال

تم اعتقال الكاتبة الراحلة 3 مرات بسبب كتاباتها ودفاعها عن قضايا المرأة، الامر الذي جعلها تصدر 5 روايات منها "نساء بلا أقنعة وسجن النسا وليلة الحنة"، وتحولت بعض اعمالها إلى عروض مسرحية ناجحة ومنها "المرجيحة، ومن غير كلام"، كما كتبت العسال 57 مسلسلا تليفزيونيا من ابرزها رمانة الميزان وشمس منتصف الليل وحبال من حرير وبدر البدور وهي والمستحيل وحتي لا يختنق الحب.

زواج فتحية العسال 

تزوجت فتحية العسال من الكاتب عبد الله الطوخي وأنجبت منه الفنانة صفاء الطوخي التي اشتهرت بأعمالها الدرامية، والتي فجعت برحيلها فقد كانت داعمة لها ولمشوارها الفني وتأثرت كثيرا بشخصيتها وصلابتها في مواجهة الكثير من التحديات ما جعلها تحرص على زيارة قبرها بصفة مستمرة وتحاكيها وتحرص على وضع جريد السعف؛ لانه يرمز للتحدي والاصرار والقوة في مواجهة الصعاب وهي تلك الصفات التي كانت تتحلى بها والدتها الكاتبة الراحلة المناضلة فتحية العسال.

شهرة فتحية العسال

واشتهرت العسال في الوسطين الثقافي والسياسي بـ "ماما توحة"، اذ انها كانت بمثابة الام الحنون فقد احتضنت العديد من الشباب الذين مازالوا يتحسسون طريقهم فقد رأوا فيها مثلا أعلى في التحدي والاصرار والعصامية.

فتحية العسال الكاتبة فتحية العسال أعمال فتحية العسال أفلام فتحية العسال صفاء الطوخي

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