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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رضوى الشربيني تحيي ذكرى والدتها الراحلة برسالة مؤثرة

رضوي الشربيني ووالدتها
رضوي الشربيني ووالدتها
ميرنا محمود

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها صورة تجمعها بوالدتها، أرفقتها برسالة مؤثرة بالتزامن مع ذكرى ميلاد والدتها الراحلة.


وكتبت رضوى على الصورة عبر إنستجرام: عيد ميلادك في الجنة أحلى يا أمي بإذن الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك يا حبيبتي.


وتحرص رضوى الشربيني بين الحين والآخر على استذكار والدتها من خلال نشر صور ورسائل مؤثرة .

وكانت قد علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على الجدل المثار بعد عرض حلقة فسخ الخطوبة “إيمان وأحمد” الضيوف التي استضافتهم مؤخرًا في برنامجها “هي وبس”، على شاشة دي إم سي، للصلح بينهما وزواجهما، وبعدها ادعت الفتاة أن الحلقة مفبركة.

وقالت رضوى الشربيني في لايف عبر صفحتها الرسمية بـ فيس بوك: وجب التوضيح للرأي العام والجمهور ولكل من يهمه الأمر عن حلقة إيمان وأحمد، بـ اختصار شديد، أحمد بعت لـ إحدى البنات في الإعداد أنه عنده مشكلة مع خطيبته وعايز يصالحها من خلال البرنامج، انفصلوا كتير والحاجة اللي هنصلح أنها تيجي البرنامج، الإعداد كلموهم أكتر من مرة، والإسكريبت رايتر كلمهم وقالوا إنهم مخطوبين وبعتوا البطايق وشهادة وفاة والده، وعبر التواصل أستاذة إيمان بتعرف تقرأ وتكتب عبر الواتس آب، بالتالي هما وكل القصص اللي بتيجي البرنامج بيمضوا على إقرار لعرض الحلقة وعرض جزء من الكواليس خلال التصوير خلال الحلقة.

وأردفت رضوى الشربيني: يعني حضرتك متفاجئتيش وأنا ماسكة الكارت وبقولك الأسئلة والكاميرا اتفتحت لأنك ماضية على ورق، ومن ضمن الإقرار المسؤولية عن كافة التصريحات ووجهة النظر الخاصة دون أدنى مسؤولية على إنتاج وإدارة القناة ومسؤولية كاملة عن كل قول أو فعل يصدر خلال تصوير الحلقة، يعني أنتي ماضية أن كل حركة ولفتة خلال الحلقة أنتي مسؤولة عنها يا أستاذة إيمان، أنتي بعتي لينا بطاقة انك آنسة مش مطلقة، وجب التوضيح للرأي العام والجمهور ولكل من يهمه الأمر، عن حلقة إيمان وأحمد.

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