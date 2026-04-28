معنديش غير القضاء | رضوى الشربيني ترد على اتهام فبركة حلقة إيمان وأحمد

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على الجدل المثار بعد عرض حلقة فسخ الخطوبة “إيمان وأحمد” الضيوف التي استضافتهم مؤخرًا في برنامجها “هي وبس”، على شاشة دي إم سي، للصلح بينهما وزواجهما، وبعدها ادعت الفتاة أن الحلقة مفبركة.

وقالت رضوى الشربيني في لايف عبر صفحتها الرسمية بـ فيس بوك: وجب التوضيح للرأي العام والجمهور ولكل من يهمه الأمر عن حلقة إيمان وأحمد، بـ اختصار شديد، أحمد بعت لـ إحدى البنات في الإعداد أنه عنده مشكلة مع خطيبته وعايز يصالحها من خلال البرنامج، انفصلوا كتير والحاجة اللي هنصلح أنها تيجي البرنامج، الإعداد كلموهم أكتر من مرة، والإسكريبت رايتر كلمهم وقالوا إنهم مخطوبين وبعتوا البطايق وشهادة وفاة والده، وعبر التواصل أستاذة إيمان بتعرف تقرأ وتكتب عبر الواتس آب، بالتالي هما وكل القصص اللي بتيجي البرنامج بيمضوا على إقرار لعرض الحلقة وعرض جزء من الكواليس خلال التصوير خلال الحلقة.

وأردفت رضوى الشربيني: يعني حضرتك متفاجئتيش وأنا ماسكة الكارت وبقولك الأسئلة والكاميرا اتفتحت لأنك ماضية على ورق، ومن ضمن الإقرار المسؤولية عن كافة التصريحات ووجهة النظر الخاصة دون أدنى مسؤولية على إنتاج وإدارة القناة ومسؤولية كاملة عن كل قول أو فعل يصدر خلال تصوير الحلقة، يعني أنتي ماضية أن كل حركة ولفتة خلال الحلقة أنتي مسؤولة عنها يا أستاذة إيمان، أنتي بعتي لينا بطاقة انك آنسة مش مطلقة، وجب التوضيح للرأي العام والجمهور ولكل من يهمه الأمر، عن حلقة إيمان وأحمد.



واستكملت رضوى الشربيني: القصة قصتك والحكاية حكايتك، وخطيبك اللي طلب يستعين بينا علشان تتصالحوا على بعض، أنا معرفش أنتي عملتي كده ليه وأنتي بالنسبة ليا مش عدو، أنتي تعلمي أن بعد ما الحلقة اتعرضت بعتي لفريق الإعداد أن الحلقة كسرت الدنيا وطالعة تريند، وفريق الإعداد قالك أنهم كانوا نفسهم يصلحوا، وحضرتك بعتي لأستاذ أحمد ووالدته يتقدموا للقضاء لأنك مكنتش عارفة أننا بنسجل وأنتي كنتي عارفة أننا بنسجل.. أنتي عارفة أنتي قلتي إيه على والدة أستاذ أحمد وللأسف متشالش وفي شهود عيان أن أنتي قولتي لو والدته ثابتة على موقفها أنا هفسخ والشيخ وخطيبك شهدوا بـ ده".

وأضافت رضوى الشربيني: هيكون في تحرك قانوني من ناحيتي، بعد التشهير وإثارة الجدل والبلبلة بهذا الشكل أنا هروح للقضاء والقضاء هيجبلي حقي، لكل المحبين والكارهين، هذا ما حدث بشهادة الشهود بالتسجيلات الصوتية والرسائل، الكواليس موجودة وكل شيء موجود هيتم دلوقتي أنا هتحرك قضائيًا علشان القانون يجبلي حقي بجد معرفش انتي عملتي كده ليه.