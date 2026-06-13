قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم.. قطر تفسد فرحة سويسرا وتتعادل في الوقت القاتل
تريند السمنة البلدي على الريق.. ماذا يحدث للجسم عند تطبيقه؟
بعد طرح ماجنيت .. أشهر 5 سيارات 1000سي سي بالسوق المصري
الأزهر يحتفي بإنجاز عالمي لأوزبكستان بعد تسجيل أكبر متحف للحضارة الإسلامية في موسوعة جينيس
وزير الزراعة اللبناني: مصر شريكنا التجارى العربي الأكبر بواردات تقترب من مليار دولار
معاريف: ترامب روّض نتنياهو مجددا.. وصورة إسرائيل تتراجع عالميا بسبب رئيس حكومتها
البيض يقفز 4 جنيهات للكرتونة .. والمكرونة تتراجع 7 .. مفاجآت في أسعار السلع الغذائية
عقد زواج عرفي وذهب.. عرض أخصائية تغذية على الطب الشرعي في اتهامها للاعب كرة قدم شهير
غدا.. مؤتمر صحفي لحسام حسن للحديث عن مواجهة مصر وبلجيكا بالمونديال
تشكيل المغرب أمام البرازيل في كأس العالم
هتقبض 3000 جنيه .. آخر موعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تعاونيات البناء والإسكان تعلن عن طرح 314 وحدة سكنية متميزة بعدد من المدن الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يرفع متطلبات التشغيل على هواتف الآيفون ويحظر ملايين الأجهزة القديمة نهائياً

واتساب
واتساب
احمد الشريف

أعلن تطبيق المراسلة الفورية الأشهر عالمياً "واتساب" (WhatsApp) عن تحديث برمي حاسم يرفع بموجبه الحد الأدنى من المتطلبات التقنية اللازمة لتشغيل التطبيق على منصات شركة أبل.

 وأكدت الوثائق البرمجية الصادرة لعام 2026، أن إدارة التطبيق التابع لشركة "ميتا" قررت رسمياً حظر النفاذ وإسقاط الدعم الكامل عن حزمة من أجهزة الآيفون القديمة التي تعمل بأنظمة تشغيل كلاسيكية، مما أثار موجة واسعة من التساؤلات والترقب بين ملايين المستخدمين حول مصير حساباتهم الشخصية والمهنية المعلقة.

إنهاء حقبة الأنظمة القديمة لتعزيز مستويات التشفير والأمان

تستهدف الترقية السيبرانية المستحدثة محاصرة الثغرات الأمنية وتوفير بيئة اتصال معززة ببروتوكولات حماية متطورة.

وتمنح هذه المعايير الصارمة لعام 2026 هندسة التطبيق القدرة الكاملة على تشغيل أدوات وميزات تفاعلية معقدة، مما جعل بقاء التطبيق على أنظمة أبل القديمة مستحيلاً هندسياً وفنياً، لتتوقف الخدمة بنسبة حظر بنيوي بلغت 100% عن أي هاتف لا يلبي الشروط الجديدة، حماية لخصوصية المحادثات من الاختراق السيبراني.

أتمتة الفصل البرمي وتحديد الحد الأدنى من أنظمة "iOS" المؤهلة

تمنح متطلبات التشغيل الجديدة الصدارة للأنظمة التي تمتلك خلايا معالجة قادرة على استيعاب الميزات التوليدية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحرص مبرمجو "واتساب" على إلزام مستخدمي الآيفون بتحديث هواتفهم إلى نظام تشغيل متقدم كحد أدنى لضمان النفاذ العتادي للخدمة، مما يعني أن الطرازات التاريخية التي توقفت عند إصدارات قديمة لن تتمكن من أتمتة استقبال الرسائل اللحظية أو إجراء المكالمات المشفرة، وستظهر لمستخدميها نافذة تنبيهية طارئة تفيد بتوقف الخدمة.

تأثيرات تسويقية مباشرة تضرب قطاع المستعمل ومحلات المحمول بمصر

تفتح هذه الخطوة المفاجئة من "واتساب" نقاشاً تسويقياً واقتصادياً كبيراً تترقبه أسواق المحمول ومراكز الصيانة في مصر والعالم العربي لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن رفع متطلبات تشغيل التطبيق سيهوي بالقيمة الشرائية لبعض الطرازات القديمة المتواجدة بكثافة في سوق "المستعمل" المصري، ويفرض ضغوطاً مالية إضافية على المستهلكين، نظراً للأهمية القصوى لتطبيق واتساب في تسييل المعاملات التجارية اليومية وإدارة قنوات العمل الحر بالسوق المحلية.

يبرهن القرار الصارم لتطبيق "واتساب" بشأن رفع مواصفات التشغيل على أن الفضاء الافتراضي لعام 2026 لم يعد يتسع للعتاد الهرم أو الأنظمة البرمجية غير المحصنة.

 ومع بدء السريان الفعلي للحظر الرقمي، يستعد قطاع الهواتف الذكية لمنعطف استهلاكي إجباري يؤكد أن مسايرة التطور البرمي وترقية الهواتف هما خط الدفاع الأول لصيانة التواصل البشري واستمرار النفاذ الآمن للخدمات الرقمية المعاصرة.

واتساب WhatsApp التطبيق إدارة التطبيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

قانون التصالح على مخالفات البناء

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

محمد صلاح

فيديو طريف لـ محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا.. ماذا قال لمشجع مصري؟

أرشيفية

حادث مستشفى الشاطبي.. الأطباء تحذر الحكومة من إنشاء كليات طب جديدة

الزمالك

5 نجوم على أبواب الرحيل وأزمة جديدة مع فيفا.. ماذا يحدث داخل الزمالك؟

ترشيحاتنا

سبايدر مان اليمن

وفاة سبايدر مان اليمن تشعل السوشيال ميديا.. ما القصة؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| آلية عمل دماغ المرأة لتخزين ذكريات الخوف.. ماذا يحدث للجسم عند إضافة العسل إلى الشاي؟

دماغ

ماذا قال العلماء عن آلية عمل دماغ المرأة لتخزين ذكريات الخوف؟ | دراسة

بالصور

بعد طرح ماجنيت .. أشهر 5 سيارات 1000سي سي بالسوق المصري

سيارات 1000سي سي
سيارات 1000سي سي
سيارات 1000سي سي

عايدة رياض : السينما بحاجة لإنتاج أكبر .. وأحزن لغياب الفنانين الكبار عن الساحة.. وأؤمن بموهبة أحمد مالك |حوار

عايدة رياض
عايدة رياض
عايدة رياض

في أكياس الثلاجة.. طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة
طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة
طريقة عمل آيس كريم التمر والشوكولاتة

دراسة تحذر: العمل من المنزل يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض خاصة لمن يعيشون بمفردهم

مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد

فيديو

فيلم إذما

طرح أغنية كيف الحال؟ من فيلم إذما مع عرضه بالسينمات

عبدالله شبانة

حفيد العندليب يطرح أغنية «أجمل صدفة».. ومحمد شبانة يدعمه: ربنا يوفقك يا ولدي

من عزاء والد مصطفى العوضي

بحضور خالد زكي .. بدء عزاء والد المنتج مصطفى العوضي في الشيخ زايد

الشهيد مجند هشام محمد حزين

حكاية بطل| قصة استشهاد المجند هشام محمد حزين.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد