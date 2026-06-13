واتساب يرفع متطلبات التشغيل على هواتف الآيفون ويحظر ملايين الأجهزة القديمة نهائياً

أعلن تطبيق المراسلة الفورية الأشهر عالمياً "واتساب" (WhatsApp) عن تحديث برمي حاسم يرفع بموجبه الحد الأدنى من المتطلبات التقنية اللازمة لتشغيل التطبيق على منصات شركة أبل.

وأكدت الوثائق البرمجية الصادرة لعام 2026، أن إدارة التطبيق التابع لشركة "ميتا" قررت رسمياً حظر النفاذ وإسقاط الدعم الكامل عن حزمة من أجهزة الآيفون القديمة التي تعمل بأنظمة تشغيل كلاسيكية، مما أثار موجة واسعة من التساؤلات والترقب بين ملايين المستخدمين حول مصير حساباتهم الشخصية والمهنية المعلقة.

إنهاء حقبة الأنظمة القديمة لتعزيز مستويات التشفير والأمان

تستهدف الترقية السيبرانية المستحدثة محاصرة الثغرات الأمنية وتوفير بيئة اتصال معززة ببروتوكولات حماية متطورة.

وتمنح هذه المعايير الصارمة لعام 2026 هندسة التطبيق القدرة الكاملة على تشغيل أدوات وميزات تفاعلية معقدة، مما جعل بقاء التطبيق على أنظمة أبل القديمة مستحيلاً هندسياً وفنياً، لتتوقف الخدمة بنسبة حظر بنيوي بلغت 100% عن أي هاتف لا يلبي الشروط الجديدة، حماية لخصوصية المحادثات من الاختراق السيبراني.

أتمتة الفصل البرمي وتحديد الحد الأدنى من أنظمة "iOS" المؤهلة

تمنح متطلبات التشغيل الجديدة الصدارة للأنظمة التي تمتلك خلايا معالجة قادرة على استيعاب الميزات التوليدية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحرص مبرمجو "واتساب" على إلزام مستخدمي الآيفون بتحديث هواتفهم إلى نظام تشغيل متقدم كحد أدنى لضمان النفاذ العتادي للخدمة، مما يعني أن الطرازات التاريخية التي توقفت عند إصدارات قديمة لن تتمكن من أتمتة استقبال الرسائل اللحظية أو إجراء المكالمات المشفرة، وستظهر لمستخدميها نافذة تنبيهية طارئة تفيد بتوقف الخدمة.

تأثيرات تسويقية مباشرة تضرب قطاع المستعمل ومحلات المحمول بمصر

تفتح هذه الخطوة المفاجئة من "واتساب" نقاشاً تسويقياً واقتصادياً كبيراً تترقبه أسواق المحمول ومراكز الصيانة في مصر والعالم العربي لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن رفع متطلبات تشغيل التطبيق سيهوي بالقيمة الشرائية لبعض الطرازات القديمة المتواجدة بكثافة في سوق "المستعمل" المصري، ويفرض ضغوطاً مالية إضافية على المستهلكين، نظراً للأهمية القصوى لتطبيق واتساب في تسييل المعاملات التجارية اليومية وإدارة قنوات العمل الحر بالسوق المحلية.

يبرهن القرار الصارم لتطبيق "واتساب" بشأن رفع مواصفات التشغيل على أن الفضاء الافتراضي لعام 2026 لم يعد يتسع للعتاد الهرم أو الأنظمة البرمجية غير المحصنة.

ومع بدء السريان الفعلي للحظر الرقمي، يستعد قطاع الهواتف الذكية لمنعطف استهلاكي إجباري يؤكد أن مسايرة التطور البرمي وترقية الهواتف هما خط الدفاع الأول لصيانة التواصل البشري واستمرار النفاذ الآمن للخدمات الرقمية المعاصرة.