«واتساب» يختبر ميزة ثورية لترجمة الرسائل تلقائيًا وفوريًا داخل المحادثات

بدأ تطبيق المراسلة الفورية الأشهر عالميًا "واتساب" (WhatsApp)، المملوك لشركة "ميتا"، في اختبار ميزة برمجية جديدة تتيح للمستخدمين ترجمة الرسائل النصية تلقائيًا وبشكل فوري داخل غرف الدردشة.

ورصدت منصات تتبع الإصدارات التجريبية لعام 2026 دمج هذه الخاصية الحيوية في التحديث الأخير، مما يمهد الطريق لإنهاء عائق اختلاف اللغات بين الأصدقاء أو في بيئات العمل الدولية دون الحاجة لمغادرة التطبيق أو الاستعانة بأدوات خارجية.

تكامل برمي محلي يحافظ على سرية وخصوصية المحادثات

تعتمد التقنية المحدثة على معالجة البيانات والترجمة مباشرة داخل عتاد الهاتف الذكي بدلاً من إرسالها إلى خوادم سحابية.

وتستهدف هذه البنية الهندسية الحفاظ على تشفير المحادثات من الطرفين بنسبة 100%، حيث سيتعين على المستخدم في المرة الأولى تحميل حزم لغات مخصصة (مثل الإنجليزية، الإسبانية، الروسية، أو العربية)، ليتولى نظام التشغيل بعد ذلك صياغة الترجمة اللحظية لكافة النصوص الواردة فور ظهورها على الشاشة.

خطوات برمجية مبسطة لإدارة الترجمة الفورية تلقائيًا

تمنح واجهة التحديث الجديد مستخدمي أندرويد وآيفون مرونة كاملة لتفعيل أو تعطيل الخاصية بضغطة زر واحدة.

وحرص مطورو واتساب لعام 2026 على دمج خيار "الترجمة التلقائية للمحادثة الكلية" داخل قائمة الإعدادات الجانبية للشات، مما يتيح للمستخدم قراءة الرسائل الأجنبية بلغته الأم مباشرة، مع إمكانية تحويل نصوصه الصادرة إلى لغة الطرف الآخر لحظيًا، لتبدو المحادثة المتبادلة منسابة وخالية من أي تعقيد.

انفراجة عملية ممتازة تخدم قطاعات واسعة في مصر

تفتح هذه الميزة المنتظرة آفاقًا تسويقية وتواصلية كبرى داخل السوق المصرية والشرق الأوسط فور تعميمها بكافة الإصدارات المستقرة.

ويرى خبراء الاتصالات أن الترجمة الفورية المدمجة في واتساب ستخدم بشكل مباشر قطاعات التجارة الإلكترونية، ومقدمي الخدمات الحرة (Freelancers) الذين يتواصلون مع عملاء أجانب، فضلًا عن تسهيل وتبسيط المحادثات اليومية للشباب والطلاب الدارسين في الخارج.

يبرهن اتجاه "واتساب" لدمج أدوات الترجمة الفورية المباشرة على أن تطبيقات المحادثة لعام 2026 غادرت أطر التواصل التقليدية لتتحول إلى بيئات عمل رقمية متكاملة؛ ومع اكتمال الفترات التجريبية المقررة، يتوقع محللو قطاع البرمجيات أن يساهم هذا التحديث الجريء في تعزيز الهيمنة الاستراتيجية للتطبيق، لتبقى "ميتا" الخيار الأول والأكثر مرونة في إدارة فضاء المراسلة العالمي.