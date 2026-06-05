أخبار التكنولوجيا | حيلة غامضة في واتساب قد تكشف البلوك خلال ثوانٍ .. آيفون 17 برو ماكس يحوي ساعة سويسرية للأثرياء

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يجد كثير من مستخدمي تطبيق واتساب أنفسهم في حالة من الارتباك عند الاشتباه بأن أحد جهات الاتصال قد قام بحظرهم، خاصة مع استمرار ظهور علامة الصح الواحدة بجانب الرسائل المرسلة.

تستعد شركة أوبو Oppo، للكشف عن الترقية البرمجية الرئيسية القادمة ColorOS 17، والتي ستكون مبنية على نظام التشغيل أندرويد 17 المتوقع أن تطلقه جوجل قريبا.

أعلنت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في تعديل أجهزة آبل الفاخرة باستخدام مواد نادرة مثل عظام الديناصورات والنيازك، عن أحدث مشروعاتها تحت اسم Masters of Time، وهي مجموعة حصرية من هواتف آيفون 17 برو ماكس المعدلة لتضم ساعات سويسرية فاخرة مدمجة فعليا في الجزء الخلفي من الجهاز.

تعتزم شركة نينتندو Nintendo الصينية، طرح نسخة معدلة من جهاز الألعاب Switch 2 في الأسواق الأوروبية، تتيح للمستخدمين استبدال البطارية بأنفسهم دون الحاجة إلى إرسال الجهاز إلى مراكز الصيانة، وذلك استجابة للوائح جديدة أقرها الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ في فبراير 2027.

دخلت صناعة الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من سباق تحقيق الإيرادات، بعدما تحولت روبوتات الدردشة التجريبية إلى خدمات اشتراك مدفوعة تقدمها كبرى شركات التكنولوجيا، مثل OpenAI وجوجل ومايكروسوفت وأنثروبيك.

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن إطلاق سلسلة تلفزيونات FX Mini LED الجديدة، بالتزامن مع الكشف عن هاتف Xiaomi 17T، لتستهدف المستخدمين الباحثين عن تجربة مشاهدة متقدمة تجمع بين جودة الصورة العالية وميزات الألعاب الذكية ومنصة ترفيه متكاملة.

أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن إطلاق هاتف Motorola Edge 70 Pro Plus، وذلك بعد أشهر قليلة من الكشف عن إصدار Edge 70 Pro.

أطلقت شركة هواوي هاتفها الجديد Huawei nova Y74 في عدد من الأسواق العالمية دون ضجة إعلامية كبيرة، مستهدفة الفئة الاقتصادية بمواصفات تركز على عمر البطارية الطويل والشاشة الكبيرة والمتانة العالية.

يبدو أن أول هاتف قابل للطي من شركة آبل Apple، يتجه ليكون واحدا من أكثر مشاريعها الطموحة في السنوات الأخيرة، رغم عدم إعلان الشركة رسميا عن الجهاز حتى الآن.