أخبار التكنولوجيا | حيلة غامضة في واتساب قد تكشف البلوك خلال ثوانٍ .. آيفون 17 برو ماكس يحوي ساعة سويسرية للأثرياء

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
حيلة غامضة في واتساب قد تكشف "البلوك" خلال ثوانٍ
يجد كثير من مستخدمي تطبيق واتساب أنفسهم في حالة من الارتباك عند الاشتباه بأن أحد جهات الاتصال قد قام بحظرهم، خاصة مع استمرار ظهور علامة الصح الواحدة بجانب الرسائل المرسلة.
قائمة أجهزة أوبو المؤهلة لتحديث "أندرويد 17" تثير الجدل
تستعد شركة أوبو Oppo، للكشف عن الترقية البرمجية الرئيسية القادمة ColorOS 17، والتي ستكون مبنية على نظام التشغيل أندرويد 17 المتوقع أن تطلقه جوجل قريبا.
بـ11 مليون جنيه.. آيفون 17 برو ماكس يحوي ساعة سويسرية للأثرياء فقط
أعلنت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في تعديل أجهزة آبل الفاخرة باستخدام مواد نادرة مثل عظام الديناصورات والنيازك، عن أحدث مشروعاتها تحت اسم Masters of Time، وهي مجموعة حصرية من هواتف آيفون 17 برو ماكس المعدلة لتضم ساعات سويسرية فاخرة مدمجة فعليا في الجزء الخلفي من الجهاز.
وداعا لمراكز الصيانة.. نينتندو تطور Switch 2 ببطارية يمكن للمستخدم استبدالها
تعتزم شركة نينتندو Nintendo الصينية، طرح نسخة معدلة من جهاز الألعاب Switch 2 في الأسواق الأوروبية، تتيح للمستخدمين استبدال البطارية بأنفسهم دون الحاجة إلى إرسال الجهاز إلى مراكز الصيانة، وذلك استجابة للوائح جديدة أقرها الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ في فبراير 2027.
هل سيدفع المستخدمون مقابل الذكاء الاصطناعي؟
دخلت صناعة الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من سباق تحقيق الإيرادات، بعدما تحولت روبوتات الدردشة التجريبية إلى خدمات اشتراك مدفوعة تقدمها كبرى شركات التكنولوجيا، مثل OpenAI وجوجل ومايكروسوفت وأنثروبيك.
بدقة 4K ومزايا متقدمة للألعاب .. شاومي تطلق شاشات FX Mini LED الجديدة
أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن إطلاق سلسلة تلفزيونات FX Mini LED الجديدة، بالتزامن مع الكشف عن هاتف Xiaomi 17T، لتستهدف المستخدمين الباحثين عن تجربة مشاهدة متقدمة تجمع بين جودة الصورة العالية وميزات الألعاب الذكية ومنصة ترفيه متكاملة.
بطارية عملاقة وكاميرا بيريسكوب .. كل ما تريد معرفته عن موتورولا Edge 70 Pro Plus
أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن إطلاق هاتف Motorola Edge 70 Pro Plus، وذلك بعد أشهر قليلة من الكشف عن إصدار Edge 70 Pro.
هواوي تفاجئ الأسواق بهاتف جديد.. والسر في بطاريته العملاقة
أطلقت شركة هواوي هاتفها الجديد Huawei nova Y74 في عدد من الأسواق العالمية دون ضجة إعلامية كبيرة، مستهدفة الفئة الاقتصادية بمواصفات تركز على عمر البطارية الطويل والشاشة الكبيرة والمتانة العالية.
أول آيفون قابل للطي.. تسريبات تكشف نظام تبريد متطور وهيكل فائق النحافة
يبدو أن أول هاتف قابل للطي من شركة آبل Apple، يتجه ليكون واحدا من أكثر مشاريعها الطموحة في السنوات الأخيرة، رغم عدم إعلان الشركة رسميا عن الجهاز حتى الآن.