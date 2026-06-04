بـ11 مليون جنيه.. آيفون 17 برو ماكس يحوي ساعة سويسرية للأثرياء فقط

أعلنت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في تعديل أجهزة آبل الفاخرة باستخدام مواد نادرة مثل عظام الديناصورات والنيازك، عن أحدث مشروعاتها تحت اسم Masters of Time، وهي مجموعة حصرية من هواتف آيفون 17 برو ماكس المعدلة لتضم ساعات سويسرية فاخرة مدمجة فعليا في الجزء الخلفي من الجهاز.

تصميم مبتكر يجمع بين الهاتف والساعة

على عكس الحلول التقليدية التي تكتفي بتثبيت واجهة ساعة على الهاتف، طورت كافيار نظام تثبيت ميكانيكيا جديدا يحمل اسم Watch Vault.

ويعتمد النظام على آلية قفل سريعة مدمجة في هيكل الهاتف تسمح بتثبيت ساعة متوافقة داخل الجهاز وإزالتها بسهولة دون الحاجة إلى أدوات، حيث يكفي تدوير ذراع مخصص لتحرير الساعة واستخدامها بشكل مستقل عبر تثبيتها على سوار معصم تقليدي.

آيفون 17 برو ماكس Celestial

ولحماية هيكل الساعة من الخدوش، زودت الشركة التجويف الداخلي المخصص لها ببطانة ناعمة، كما توفر غطاء معدنيا زخرفيا يثبت مكان الساعة عند إخراجها، ويحمل نقوشا مستوحاة من أدوات الملاحة الفلكية القديمة، ما يحافظ على المظهر الجمالي للهاتف.

آيفون 17 برو ماكس Celestial

إصداران حصريان

تنطلق المجموعة بإصدارين فريدين من نوعهما:

- إصدار آيفون 17 برو ماكس Celestial: يعتمد على ساعة Patek Philippe Celestial، ويأتي بهيكل مصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، ومزين بالمينا الزرقاء والألماس وقطعة من نيزك Muonionalusta الشهير.



- إصدار آيفون 17 برو ماكس Portugieser: يضم ساعة IWC Portugieser Tourbillon Mystere Squelette، ويتميز بهيكل من الذهب الأبيض مع نقوش يدوية ومزيج من الألماس الأبيض والياقوت البرتقالي المتناغم مع تصميم التوربيون المكشوف للساعة.

إصدار آيفون 17 برو ماكس Portugieser

كما كشفت الشركة عن تصاميم تصورية لإصدارات مستقبلية تستوعب ساعات Jacob & Co. Casino Tourbillon وRolex Sky-Dweller، وأكدت كافيار أنها قادرة على تصميم هيكل مخصص للعملاء الذين يمتلكون ساعات سويسرية بقطر يتراوح بين 42 و44 ملم.

آيفون 17 برو ماكس

أسعار تستهدف هواة الاقتناء الفاخر

يعكس التسعير مستوى الفخامة والمواد المستخدمة في هذه الإصدارات، إذ يبلغ سعر نسخة Celestial المصنوعة من الذهب الأبيض نحو 215.360 دولارا (نحو 11.4 مليون جنيه)، بينما تبدأ أسعار نسخة مصنوعة من التيتانيوم ومخصصة لساعات Omega من 49.640 دولارا (نحو 2.63 مليون جنيه مصري).

وتستهدف هذه المجموعة شريحة محدودة من هواة الساعات الفاخرة والمقتنين الباحثين عن دمج عالم صناعة الساعات الميكانيكية التقليدية مع أحدث الهواتف الذكية، حتى وإن كان ذلك يعني حمل "خزنة ساعات" ميكانيكية داخل الجيب.

يذكر أن شركة كافيار كانت قد كشفت مؤخرا عن نسخة مطلية بالذهب من هاتف iPhone 17 Pro Max مستوحاة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسعر يبلغ 10.500 دولارات.