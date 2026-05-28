فخامة بسعر خيالي.. كافيار تفاجئ الجميع بهاتف "ترامب" الفاخر

كشفت شركة كافيار Caviar المتخصصة في الهواتف الفاخرة عن هاتف فاخر يحمل اسم T-Great، وهو إصدار معدل من هاتف آبل iPhone 17 Pro Max، موجه لمن يبحث عن نفس الطابع البصري لكن بمواصفات رائدة.

كافيار تطلق هاتف فاخر بتصميم مستوحى من ترامب

ويعتمد تصميم كافيار الجديد T-Great على النسخة الأعلى من iPhone 17 Pro Max بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، مع تعديلات خارجية شاملة تشمل استبدال الهيكل المصنوع من الزجاج والتيتانيوم بهيكل معدني فاخر مخصص للمجوهرات.

ويتميز الهاتف بغطاء خلفي مطلي بطبقتين من الذهب عيار 24 قيراطا، يتوسطه حرف “T” بارز بتصميم ثلاثي الأبعاد، في إشارة إلى هوية الإصدار.

كما يضم الجزء السفلي علم الولايات المتحدة، تم تنفيذه بتقنية المينا التقليدية، باستخدام فواصل ذهبية وتمثيل دقيق للنجوم والخطوط.

كافيار تطلق هاتف فاخر بتصميم مستوحى من ترامب

ولم تقتصر الفخامة على التصميم فقط، إذ يأتي الهاتف داخل صندوق فاخر تفاعلي يتطلب مفتاحا مطليا بالذهب عيار 24 قيراطا لفتحه، في تجربة تعبئة وتغليف مصممة لتعزيز الطابع الحصري للجهاز.

وبطبيعة الحال، يأتي هذا المستوى من التخصيص بسعر مرتفع للغاية، حيث يبلغ سعر الهاتف حوالي 10500 دولار أمريكي، كما توفر الشركة خدمة ترقية الأجهزة الحالية من iPhone 17 Pro Max إلى النسخة المعدلة، دون الكشف عن تكلفة هذه الخدمة بشكل رسمي حتى الآن.

وفي سياق متصل، كانت كافيار قد كشفت مؤخرا عن مجموعة iPhone 18 Pro الفاخرة بسعر يصل إلى 10 آلاف دولار، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الهاتف من شركة آبل، إلى جانب إصدار خاص من iPhone 17 Pro باللون الوردي مزين بالذهب والألماس.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة ترامب موبايل Trump Mobile هذا الأسبوع أن هاتفها T1 أصبح أخيرا في مرحلة الشحن للعملاء الذين قاموا بالحجز المسبق، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات المرتبطة بعمليات الإنتاج والاختبارات وضبط الجودة.

وتشير تقارير إلى أن الهاتف يعتمد على نسخة معدلة من جهاز T-Mobile REVVL 7 Pro 5G، وكان من المقرر إطلاقه في أغسطس 2025 قبل تأجيله.