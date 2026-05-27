بشاشة عملاقة وقدرة شحن جبارة.. ما مواصفات الهاتف المنتظر من OnePlus؟

تتوالى الشائعات حول هاتف OnePlus 16، حيث كشفت الشركة العام الماضي عن تفاصيل جديدة. ففي هاتف OnePlus 15 ، رفعت الشركة معدل تحديث الشاشة إلى 165 هرتز

تشير التقارير إلى أن شاشة OnePlus 16 قد تدعم معدل تحديث يصل إلى 240 هرتز. ويبدو أن تسريبًا جديدًا، من حساب Smart Pikachu، يكشف عن معدل تحديث أكثر دقة. إليك أهم مواصفات الهاتف

تسريبات حول المواصفات الرئيسية لهاتف OnePlus 16

بحسب المُسرّب، يجري حاليًا تقييم هاتف OnePlus 16 القادم بشاشة بتردد 185 هرتز وحواف فائقة النحافة من جميع الجوانب الأربعة . ويُقال أيضًا أن الجهاز سيحتوي على كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بتقريب بصري 3x ومستشعر بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى زر مخصص للذكاء الاصطناعي.

إتشير التسريبات إلى أن شركة OnePlus تركز بشكل كبير على سلاسة الشاشة، وتحسينات التصوير، والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هاتفها الرائد من الجيل التالي.

هاتف OnePlus 16

كشفت التقارير السابقة أن هاتف OnePlus 16 قد يتميز بلوحة LTPO OLED مقاس 6.78 بوصة من إنتاج شركة BOE مزودة بدائرة تحكم باللمس مخصصة ودعم لنطاق ألوان BT.2020.

قد يحتوي هاتف OnePlus 16 على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ، الذي قد يدعم ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR6. ويُشاع أيضًا أنه مزود ببطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير تقريبًا، مع أن تفاصيل الشحن لم تُكشف بعد في أي تسريبات. ومع ذلك، لن يكون من المستغرب أن يستمر الجهاز في تقديم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، على غرار الجيل السابق.

أما بالنسبة للكاميرات، فإلى جانب كاميرا سامسونج HP5 المقربة المقربة بدقة 200 ميجابكسل ، من المتوقع أن يضم الإعداد الخلفي كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعرًا فائق الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. وتشمل الميزات الأخرى المتوقعة محرك اهتزاز حيوي على المحور X، ومكبرات صوت مزدوجة متناظرة، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة يعمل بالموجات فوق الصوتية، ومقاومة للغبار والماء بمعيار IP68/69.