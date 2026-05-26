فيفو تطلق رسمياً هاتف «vivo Y600 Turbo» الخارق بسعة 9020 مللي أمبير

أعلنت شركة "فيفو" (vivo) العالمية الرائدة رسمياً عن هاتفها الأحدث والأكثر تميزاً في فئة الهواتف الذكية المتوسطة "vivo Y600 Turbo"، والذي يأتي كطفرة غير مسبوقة تنهي أزمة نفاد الشحن.

وحرصت الشركة الصينية على تزويد هاتفها الجديد ببطارية عملاقة هي الأضخم في الأسواق حالياً بسعة تبلغ 9020 مللي أمبير، ليعيد الهاتف صياغة معايير الطاقة والأداء المستدام للأجهزة المحمولة لعام 2026.

كثافة كيميائية مطورة تصمد لأيام من العمل المتواصل

تستهدف فيفو من خلال طراز "Y600 Turbo" تلبية احتياجات المستخدمين والمحترفين دائمي التنقل والذين يبحثون عن تشغيل برمي ممتد.

وتعتمد البطارية على تقنيات كيميائية حديثة سمحت بدمج سعة 9020 مللي أمبير داخل هيكل نحيف ومريح لليد دون زيادة مفرطة في وزن الجهاز، ما يمنح الهاتف القدرة على الصمود لأيام من الاستخدام الشاق دون الحاجة لإعادة الشحن، مع الحفاظ على كفاءة الخلايا تحت ظروف درجات الحرارة المرتفعة.

منظومة شحن فائق السرعة ورقاقات برمجية ذكية

تتكامل السعة الخارقة للبطارية مع دعم تقنية الشحن السريع الفائق من فيفو لإعادة ملء طاقة الهاتف في وقت قياسي.

ودعمت الشركة الهاتف برقاقة ذكية لإدارة الطاقة تعتمد على خوارزميات المعالجة اللحظية لتنظيم تدفق التيار الكهربائي وحماية الهاتف من التبريد الزائد، بالتكامل مع معالج قوي من فئة الفئة المتوسطة العليا يوازن بين الأداء العالي ومعدلات استهلاك طاقة الشاشة في الخلفية.

ميزات شاشة متطورة تلائم الجمهور المصري والعربي

تمنح فيفو هاتفها الجديد واجهة بصرية مميزة عبر شاشة عرض ضخمة تدعم معدلات تحديث سريعة تضمن سلاسة تامة أثناء تصفح منصات التواصل الاجتماعي وتشغيل ألعاب الفيديو.

ويأتي الهاتف مزوداً بنظام كاميرات محسّن لالتقاط صور وفيديوهات عالية النقاء، مما يجعله خياراً تنافسياً منقطع النظير في السوق المصرية والشرق الأوسط، خاصة للشباب وصناع المحتوى الرقمي الباحثين عن الإنتاجية والاعتمادية المطلقة لعام 2026.

يبرهن إطلاق هاتف "vivo Y600 Turbo" على أن معركة الهواتف الذكية انتقلت رسمياً من قوة الكاميرات والمعالجات إلى تحدي الصمود والبقاء؛ ومع طرح هذا الوحش عالي الطاقة بالأسواق.

يتوقع خبراء التقنية أن تضطر الشركات المنافسة لتسريع تطوير تقنيات خلايا البطاريات لديهم، لتظل فيفو صاحبة الأسبقية في تقديم حلول حقيقية تخدم تطلعات المستهلك المعاصر وتسهل حياته الرقمية.