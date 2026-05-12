إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف Vivo V60 إليك أهم مواصفاته

لمياء الياسين

أطلقت شركة فيفو هاتفها الجديد Vivo Y60، وهو هاتف ذكي اقتصادي يدعم تقنية الجيل الخامس، ضمن سلسلة هواتف Y. 

يأتي الهاتف  مزودًا بمعالج سنابدراجون من الفئة الرابعة، وبطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير، وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعيار IP65 لمقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى شهادة SGS لمقاومة السقوط والصدمات من فئة الخمس نجوم. إليك أهم مواصفاته وميزاته وسعره 

مواصفات وميزات هاتف Vivo Y60

يتميز هاتف Vivo Y60 بشاشة LCD مقاس 6.74 بوصة ذات نتوء على شكل قطرة ماء، بدقة 1600 × 720 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، ودعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. ويعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 4 من الجيل الثاني ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.
يأتي هاتف Vivo Y60 ببطارية سعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط والشحن العكسي. ويعمل بنظام OriginOS 6 المبني على تحديث Android 16. 

أما بالنسبة للتصوير، فيحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي وفلاش LED، بينما تحتوي الكاميرا الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.
يدعم هاتف Vivo Y60 شريحتي اتصال 5G، وتقنية Bluetooth 5.1، وشبكة Wi-Fi ثنائية النطاق، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومنفذ USB من النوع C، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وجهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء، وماسح بصمة جانبي. تبلغ أبعاد الجهاز 167.40 × 77.10 × 8.39 ملم، ويزن 209 جرامات. كما زودت شركة Vivo الهاتف بمقاومة للغبار والماء بمعيار IP65، بالإضافة إلى حصوله على شهادة SGS من فئة الخمس نجوم لمقاومة السقوط والصدمات.

سعر وتوافر هاتف Vivo Y60

يتوفر هاتف Vivo Y60 بألوان الأزرق ، والبنفسجي ، والأسود . يبلغ سعر نسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت 1799 يوانًا صينيًا (حوالي 265 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر نسخة 6 جيجابايت + 256 جيجابايت 1999 يوانًا صينيًا (حوالي 300 دولار أمريكي). أما النسخة الأفضل بمواصفات 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، فيبلغ سعرها 2299 يوانًا صينيًا (حوالي 340 دولارًا أمريكيًا). ولا تتوفر حاليًا أي معلومات حول توفر هذا الجهاز عالميًا.

