سفير الاحتلال بـ واشنطن: لن نلتزم بوقف شامل للنار في لبنان

أكد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى أمريكا يحيئيل ليتر ان تل أبيب ستدافع عن جنودها ومواطنيها ، مضيفا “ ولن نسمح لحزب الله بإعادة التسلح”.



وقال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية: رغم إعلان حكومة لبنان نزع سلاح حزب الله بالجنوب فإن الواقع بعيد عن ذلك ونشارك في جولة مفاوضات إضافية ونريد أن نرى حكومة لبنان تعزز قوة الجيش.



واضاف السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: سنعرض على لبنان خطة جديدة لتحديد مناطق نعمل فيها على نزع سلاح حزب الله.



وزاد الدبلوماسي الإسرائيلي تصريحاته قائلا: مستعدون لإدارة مفاوضات سلام شامل مع لبنان وذلك منوط بمسار تجريد حزب الله من سلاحه.



وأكمل : إسرائيل ستبلغ الوفد اللبناني أنها لن تلتزم بوقف شامل للنار وسنبلغ الوفد اللبناني أن استراتيجيتها هي منع أي تهديد لأمنها .



وختم : واشنطن لن تطلب من الحكومة الإسرائيلية وقفاً شاملاً للنار بلبنان والشيء الوحيد الذي قد تقدّمه إسرائيل هو تفادي قصف شمال البقاع وبيروت .