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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى أمريكا يصف غزة بـ"أكبر مجمع إرهابي"

صدى البلد

ادعى مايكل هرتزوغ، السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، أن غزة هي أكبر مجمع إرهابي في العالم، قائلا “يوجد بها عشرات الآلاف من المقاتلين والصواريخ، من بين أسلحة أخرى – و500 كيلومتر من الأنفاق تحت الأرض”.

وأضاف السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، “هذا ما نواجهه وعلينا أن نقتلعها، لأننا إذا لم نفعل ذلك، فسوف يضربون مراراً وتكراراً”. 

وقال إن إسرائيل تبذل قصارى جهدها للتمييز بين الإرهابيين والسكان المدنيين في حربها مع حركة حماس التي تحكم غزة.

وتابع “هذه عملية عسكرية معقدة للغاية في منطقة مكتظة بالسكان، ونحن نحاول نقل السكان بعيدًا عن منطقة الحرب”. 

في وقت سابق، قال أحد عمال الإغاثة في قطاع غزة لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، إنه "من المستحيل" تنفيذ أوامر نقل آلاف الأشخاص الذين لجأوا إلى مستشفى القدس إلى جنوب غزة.

وأكد محمد أبو مصبح، مدير خدمات الإسعاف والطوارئ والمتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن محاولة نقل مرضى وحدة العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي مع الأطفال والنساء الحوامل تشكل تحديًا كبيرا.

وصف الظروف في المستشفى بأنها "بائسة"، وقال أيضًا إن التفجيرات في المنطقة المحيطة تعني أن البنية التحتية "دمرت بالكامل وكذلك الطرق".

وأضاف أن "الوضع في غزة معقد للغاية فيما يتعلق بالوصول إلى الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات". 

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي حدد أربع ساعات للمدنيين في غزة للإخلاء بأمان إلى الجنوب اليوم. انتهت المدة في الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي دون أي إعلان آخر.

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