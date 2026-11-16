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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين 16-11-2026

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

شهد سعر الذهب في مصر خلال تعاملات أمس الأحد تراجعا طفيفا.

ونرصد أسعار الذهب في السوق المصرية خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، وسط متابعة من المستثمرين والمقبلين على شراء الذهب لتحركات الأسعار العالمية وسعر الدولار.

سعر الذهب عيار 24 

وسجل سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 6805 جنيهات للبيع و6760 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5955جنيهًا للبيع، مقابل 5915 جنيهًا للشراء، ويُعد هذا العيار الأكثر انتشارًا في مصر، سواء في الشبكات والمشغولات الذهبية أو في الادخار.

أما سعر جرام الذهب عيار 18، المفضل في المشغولات العصرية، فبلغ 5105 جنيهات للبيع و5079 جنيهًا للشراء.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب عيار 14

وفي السياق ذاته، سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3970جنيهًا للبيع و39545 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات) 47640 جنيهًا للبيع، بينما سجل 47320 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب محليًا وعالميًا

على صعيد الأسعار العالمية، سجلت أونصة الذهب نحو 3880.7 دولار.

وبلغ سعرها في السوق المحلية 211680 جنيهًا للبيع و210260جنيهًا للشراء.

أوقية الذهب

سعر دولار الصاغة مقابل البنك

 بلغ سعر «دولار الصاغة» 54.55جنيهًا، مقابل 53.68 جنيهًا في البنوك، وهو السعر الذي يستخدمه التجار في تسعير الذهب محليًا، وتؤثر حركته مباشرة في أسعار الجرام.

سعر جرام الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب

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