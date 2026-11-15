أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال مستهل تعاملات المساء اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026.

سعر الذهب في مصر

بلغ سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 6825 جنيهًا للبيع، بينما سجل 6775 جنيهًا للشراء.

سجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، 5970 جنيهًا للبيع مقابل 5930 جنيهًا للشراء.

وفي المقابل، وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5115 جنيهًا للبيع و5085 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل عيار 14 نحو 3980 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 3955 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وعلى صعيد الجنيه الذهب، بلغ سعر بيعه 47760 جنيهًا، بينما سجل 47440 جنيهًا للشراء، وهو ما يعادل وزن 8 جرامات من عيار 21.

سعر الأونصة محليًا وعالميًا

وسجلت أونصة الذهب في السوق المحلية 212215 جنيهًا للبيع و210795 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ سعرها عالميًا 3874.43 دولارًا.

سعر دولار الصاغة

سجل «دولار الصاغة»، وهو السعر الضمني للدولار المستخدم في تسعير الذهب محليًا، نحو 54.77 جنيهًا.

عوامل تحدد أسعار الذهب في مصر

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها حركة الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

تختلف الأسعار من محل لآخر بحسب المصنعية والدمغة والضريبة.