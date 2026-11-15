قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف.. وهذه عقوبتها بالقانون
انطلاق "دوري مستقبل وطن" في ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية
متحدث اللجنة المصرية بغزة: دعم القاهرة للقطاع ساهم في إنقاذ الأطفال من الجوع
مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى مالاوي
رئيس التأمين الصحي: تطوير التموين الطبي وميكنة 637 صيدلية وتوسيع خدمات توصيل العلاج للمنازل
الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة
طوله 35 متر .. جيش الاحتلال يزعم تدمير نفقا في جنوب لبنان
وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الإدارية والعلمين
رونالدو جونيور يسجل ظهوره الأول مع البرتغال
الأهلي يبدأ مشواره الأفريقي أمام أول أغسطس.. «كاف» يكشف مواعيد أول جولتين بالكونفدرالية
الهند وأرمينيا تبحثان تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال مستهل تعاملات المساء اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026.

سعر الذهب في مصر 

بلغ سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 6825 جنيهًا للبيع، بينما سجل 6775 جنيهًا للشراء. 

سجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، 5970 جنيهًا للبيع مقابل 5930 جنيهًا للشراء.

وفي المقابل، وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5115 جنيهًا للبيع و5085 جنيهًا للشراء.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب عيار 14

وسجل عيار 14 نحو 3980 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 3955 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وعلى صعيد الجنيه الذهب، بلغ سعر بيعه 47760 جنيهًا، بينما سجل 47440 جنيهًا للشراء، وهو ما يعادل وزن 8 جرامات من عيار 21.

سعر الأونصة محليًا وعالميًا

وسجلت أونصة الذهب في السوق المحلية 212215 جنيهًا للبيع و210795 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ سعرها عالميًا 3874.43 دولارًا.

سعر دولار الصاغة

 سجل «دولار الصاغة»، وهو السعر الضمني للدولار المستخدم في تسعير الذهب محليًا، نحو 54.77 جنيهًا.

عوامل تحدد أسعار الذهب في مصر

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها حركة الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

 تختلف الأسعار من محل لآخر بحسب المصنعية والدمغة والضريبة.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

منتخب مصر

زكي عبدالفتاح: كنت أتمنى أن يتنازل محمد صلاح عن ركلة الجزاء لحمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

مياه الشرب

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطة مياه جزيرة الدهب لمتابعة كفاءة التشغيل وجودة المياه

رئيس اتحاد الغرف التجارية

رئيس اتحاد الغرف التجارية: 6.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية بالإسكندرية

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد