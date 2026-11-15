تموين الأقصر تطبق نظام المفتش الإلكتروني وتحرر 32 مخالفة للمخابز خلال يومين

بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر تفعيل منظومة «الكارت المفتش الإلكتروني» على أرض الواقع، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية، وتحويل أعمال التفتيش إلى نظام رقمي يضمن توثيق المخالفات ومتابعتها بصورة أكثر دقة وشفافية.

يأتي تطبيق المنظومة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومتابعة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ضمن خطة تطوير آليات الرقابة التموينية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وقال عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن النظام الجديد يتيح ربط المنشآت والأنشطة التموينية بإحداثيات الموقع الجغرافي GPS، بما يمكن المفتش من تسجيل المخالفات إلكترونيا في موقعها، وإرفاق الصور ومقاطع الفيديو لإثبات الواقعة، مع إرسال البيانات بشكل فوري إلى الوزارة ومديرية التموين، وهو ما يعزز دقة الرقابة ويساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف أن المديرية بدأت تدريب مفتشي التموين على استخدام التطبيق الجديد، والتعامل مع آليات تسجيل وتوثيق المخالفات إلكترونيا، مشيرا إلى أن التطبيق العملي للمنظومة على مدار يومين أسفر عن تحرير 32 مخالفة تموينية لعدد من المخابز البلدية.

وشملت المخالفات التي تم رصدها تدني مستوى نظافة أدوات العجين والطاولات، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات أو تقديمه للمفتشين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المحددة، إلى جانب عدم وجود قائمة تشغيل أو ميزان حساس داخل بعض المخابز، فضلا عن مخالفات تتعلق بنقص أوزان الخبز المنتج.

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار العمل بالمنظومة الجديدة لتطوير منظومة التفتيش، وإحكام الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية، وضمان الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المقررة، بما ينعكس على جودة رغيف الخبز والخدمات المقدمة للمواطنين.