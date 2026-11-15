قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لازم نفرح لبعض.. أحمد شوبير: حسام حسن قدّم إنجازات وإعجازات مع منتخب مصر
تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟
رئيس الموساد يسعى لجر واشنطن للحرب .. والحجة تهديد إيران للمصالح الأمريكية
امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟
إيفان بارتون.. 300 مباراة و7 مواجهات مونديالية قبل اختبار الأهلي وبيراميدز في صراع صدارة الدوري
مبنحبش الحاجة الحلوة تكمل.. أحمد شوبير يعلق على جدل هداف مصر التاريخي
أزمات تحكيمية وقرارات مثيرة.. من هو إيفان بارتون حكم مباراة الأهلي وبيراميدز؟
خلل فني يشل حركة الطيران الأمريكية.. واشنطن تكشف أسباب الفوضى وإلغاء آلاف الرحلات
بدون فيزا أو موبايل.. خدمة جديدة لشحن كارت الكهرباء من المنزل
خطة تحدي الخسارة.. ترامب يستعد لمواجهة الكونجرس باستراتيجية تصدير المشكلات
خطأ شائع عند المسح على الجورب يُبطل الوضوء .. الإفتاء تحذّر منه
سفيرة مصر: الجاليتان المصرية والعربية تترقبان وصول منتخب مصر ومحمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التغيرات المناخية واستثمار الوقت في مناقشات قصور الثقافة بالأقصر

"التغيرات المناخية" و"استثمار الوقت" في مناقشات قصور الثقافة بالأقصر
"التغيرات المناخية" و"استثمار الوقت" في مناقشات قصور الثقافة بالأقصر
شمس يونس

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

وأقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "دور  المؤسسات الثقافية في مواجهة التغيرات المناخية"، تحدث خلالها سيد صدقي، أخصائي اجتماعي بمدرسة فصول ابن الجراح التجارية، عن مفهوم التغيرات المناخية وأسبابها وآثارها السلبية، ودور الدولة في مواجهتها ونشر الوعي بقضايا البيئة.

وفي مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري، عقد لقاء  بعنوان "استثمار الوقت"، تحدثت خلاله وردة حسن عن قيمة الوقت وأهمية إدارته بصورة صحيحة، موضحة أن إدراك قيمة الوقت وحسن استثماره يمثلان فارقا أساسيا للشخص الناجح.

 وشهدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "القطار الكهربائي في مصر.. نحو نقل حديث ومستقبل مستدام"، تحدث خلالها أبو المكارم عبد الجليل، مدير إدارة التربية والتعليم بالأقصر سابقا، عن شبكة القطار الكهربائي باعتبارها واحدة من كبرى مشروعات النقل الحديث في مصر، موضحا أنها تجسد رؤية الدولة للربط الإقليمي والدولي المتكامل، وتعد أحد أبرز شواهد الجمهورية الجديدة.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة الأقصر، نظم قصر ثقافة أرمنت، لقاء بعنوان "رباعيات صلاح جاهين"، تحدث خلاله عمرو عبد الصبور عن رباعيات الشاعر العبقري صلاح جاهين، باعتبارها إحدى أبرز علامات الأدب العربي والشعر العامي في القرن العشرين، أعقبه أمسية شعرية شارك فيها الشاعر الدكتور النوبي عبد الراضي.

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية ألقى خلالها الشاعر أحمد محمد عددا من القصائد، من بينها "أبحث عنك" و"أعبر ذاكرة لا تنتهي"، وشهد قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية قدم خلالها الشاعر أحمد شمس الدين مجموعة من قصائده.

وفي مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري، أقيمت 

ورشة حكي بعنوان "حب الوطن"، سردتها عائشة يحيى، تلاها ورشة فنون فنية تدريب ولاء أحمد، وأخرى لعمل تشكيلات بخامات متنوعة تدريب أسماء محمود.

يأتي هذا بالإضافة إلى ورشة لتعليم الرسم والتلوين أقامها قصر ثقافة بهاء طاهر، تدريب ناهد نصر الدين، بمشاركة أطفال حضانة معاذ بن جبل.

الاقصر اخبار الاقصر ثقافة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

الاهلي

ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. غياب ثلاثي الفريق بسبب الإصابة

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

لقطة من الفيديو

من خلاف على الحساب إلى اتهامات بازدراء الأديان.. القصة الكاملة لأزمة لي لي فؤاد وخادمتها والقبض عليهما

كامل الوزير

كامل الوزير: استمرار أسرة سائق قطار العياط المتوفى في المسكن الإداري

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

ترشيحاتنا

"اقتصادية قناة السويس

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد أعمال رفيع المستوى بمشاركة اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية FICCI

سعر الجنيه الذهب

نزل 80 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

الدولار

الدولار يتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ شهرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد