التغيرات المناخية واستثمار الوقت في مناقشات قصور الثقافة بالأقصر

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

وأقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "دور المؤسسات الثقافية في مواجهة التغيرات المناخية"، تحدث خلالها سيد صدقي، أخصائي اجتماعي بمدرسة فصول ابن الجراح التجارية، عن مفهوم التغيرات المناخية وأسبابها وآثارها السلبية، ودور الدولة في مواجهتها ونشر الوعي بقضايا البيئة.

وفي مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحري، عقد لقاء بعنوان "استثمار الوقت"، تحدثت خلاله وردة حسن عن قيمة الوقت وأهمية إدارته بصورة صحيحة، موضحة أن إدراك قيمة الوقت وحسن استثماره يمثلان فارقا أساسيا للشخص الناجح.

وشهدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "القطار الكهربائي في مصر.. نحو نقل حديث ومستقبل مستدام"، تحدث خلالها أبو المكارم عبد الجليل، مدير إدارة التربية والتعليم بالأقصر سابقا، عن شبكة القطار الكهربائي باعتبارها واحدة من كبرى مشروعات النقل الحديث في مصر، موضحا أنها تجسد رؤية الدولة للربط الإقليمي والدولي المتكامل، وتعد أحد أبرز شواهد الجمهورية الجديدة.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة الأقصر، نظم قصر ثقافة أرمنت، لقاء بعنوان "رباعيات صلاح جاهين"، تحدث خلاله عمرو عبد الصبور عن رباعيات الشاعر العبقري صلاح جاهين، باعتبارها إحدى أبرز علامات الأدب العربي والشعر العامي في القرن العشرين، أعقبه أمسية شعرية شارك فيها الشاعر الدكتور النوبي عبد الراضي.

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية ألقى خلالها الشاعر أحمد محمد عددا من القصائد، من بينها "أبحث عنك" و"أعبر ذاكرة لا تنتهي"، وشهد قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية قدم خلالها الشاعر أحمد شمس الدين مجموعة من قصائده.

وفي مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري، أقيمت

ورشة حكي بعنوان "حب الوطن"، سردتها عائشة يحيى، تلاها ورشة فنون فنية تدريب ولاء أحمد، وأخرى لعمل تشكيلات بخامات متنوعة تدريب أسماء محمود.

يأتي هذا بالإضافة إلى ورشة لتعليم الرسم والتلوين أقامها قصر ثقافة بهاء طاهر، تدريب ناهد نصر الدين، بمشاركة أطفال حضانة معاذ بن جبل.