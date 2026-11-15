وراء ضحكة معبودة الجماهير مأساة.. تشخيص خاطئ بالسرطان وحلم أمومة لم يتحقق

كشفت الإعلامية سهير جودة عن جانب مأساوي من حياة الفنانة الراحلة شادية، التي رغم ما رسمته من بهجة وسعادة على وجوه جمهورها، عاشت محطات قاسية في حياتها الشخصية، بداية من تشخيص طبي خاطئ بالإصابة بالسرطان، مرورًا بجراحة غيّرت مسار حياتها، وصولًا إلى حلم الأمومة الذي لم تتمكن من تحقيقه.

سهير جودة تكشف تفاصيل أزمة شادية الصحية

وقالت سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن شادية تعرضت لصدمة كبيرة بعدما أخبرها أحد الأطباء بأنها مصابة بالسرطان، وأنها لا تملك سوى 6 أشهر من الحياة إذا لم تخضع لعملية جراحية.

وأضافت أن الفنانة الراحلة خضعت بالفعل للجراحة، قبل أن تكتشف بعد سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنها لم تكن مصابة بالسرطان من الأساس، لتواجه صدمة نفسية قاسية بعدما تسببت العملية في تغيير حياتها وحرمانها من جزء من جسدها، في وقت كانت تعيش فيه قمة جمالها وأنوثتها.

وأشارت إلى أن معاناة شادية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ لم يحتمل أحد أعز أشقائها رؤيتها في تلك الحالة النفسية الصعبة، ليرحل حزنًا عليها، وهو ما زاد من آلامها.

حلم الأمومة الذي لم يتحقق في حياة شادية

وتطرقت سهير جودة إلى حلم الأمومة الذي ظل يراود شادية طوال حياتها، موضحة أنها كانت تتمنى الإنجاب من الفنان صلاح ذو الفقار، وأن تعيش تجربة الأمومة، لكنها واجهت مشكلات صحية حالت دون اكتمال حملها.

وأضافت أن شادية عانت من مشكلة في الرحم، وكانت تضطر إلى البقاء مستلقية على ظهرها لشهور طويلة في محاولة للحفاظ على الحمل، لكنها تعرضت للإجهاض أكثر من مرة، حتى انتهى حلمها في أن تصبح أمًا.

وربطت سهير جودة بين هذه المعاناة وحب شادية لاقتناء عرائس الألعاب التي كانت تشتريها خلال رحلات سفرها، وكذلك الحنان الذي كانت تجسده في أدوار الأم، مشيرة إلى أن أغنيتها الشهيرة «سيد الحبايب» ظلت واحدة من أبرز الشواهد على مشاعرها الإنسانية الدافئة.

واختتمت سهير جودة حديثها بالتأكيد على أن شادية، التي اعتاد جمهورها رؤيتها مصدرًا للبهجة والسعادة، كانت تخفي وراء ابتسامتها حكايات كثيرة من الألم لم تظهر على الشاشة، وهو ما جعلها تحتفظ بمكانتها في قلوب محبيها بلقب «معبودة الجماهير».