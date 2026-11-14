شقيقان في منافسة «دولة التلاوة».. لجنة التحكيم تشيد بموهبة الحسين بركات: حنجرتك ذهبية وصوتك ندي

كشف المتسابق الحسن بركات، خلال الحلقة الثانية من برنامج «دولة التلاوة»، عن وجود شقيقه معه في المسابقة نفسها، مؤكدًا أن مشاركتهما معًا تمثل حافزًا إضافيًا له من أجل تحقيق الفوز والتقدم في المنافسات.

الوصول إلى المراحل النهائية

وأعرب الحسن بركات عن سعادته بخوض هذه التجربة إلى جانب شقيقه، مشيرًا إلى أن المنافسة بينهما تدفعه إلى بذل مزيد من الجهد وتطوير أدائه، سعيًا للوصول إلى المراحل النهائية وتحقيق الفوز بالمسابقة.

وفي سياق متصل، أشادت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» بأداء المتسابق الحسين بركات، خلال الحلقة الثانية، مثمنة عذوبة صوته وتميز أدائه في تلاوة القرآن الكريم.

ووجهت اللجنة كلمات إشادة للمتسابق، مؤكدة أن قراءته جاءت جيدة، وأنه يمتلك حنجرة ذهبية وصوتًا نديًا، داعية الله أن يبارك في موهبته ويجعله من أهل القرآن الكريم.

القوة والجهورية مقارنة بشقيقه الحسين

من جانبه، قدم الشيخ عبد الفتاح الطاروطي تقييمًا فنيًا لأداء الشقيقين، موضحًا أن صوت الحسن يتميز بالقوة والجهورية مقارنة بشقيقه الحسين، الذي يمتلك قدرًا أكبر من الرقة في الإحساس وعذوبة الصوت.

مقومات صوتية مميزة يمكن البناء عليها

وأضاف الطاروطي أن الحسين يتمتع بمشاعر واضحة أثناء التلاوة، مشيدًا بإحساسه وانتقالاته النغمية السريعة، وما يمتلكه من مقومات صوتية مميزة يمكن البناء عليها وتطويرها خلال المراحل المقبلة من المسابقة.