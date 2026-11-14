مصطفى حسني لـ محمد عبد الرحمن الخولي في «دولة التلاوة»: أجر الله كريم والقرآن يأتي شفيعًا يوم القيامة

قدم الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، رسالة إيمانية للمتسابق محمد عبد الرحمن الخولي، خلال الحلقة الثانية من المسابقة، تناول خلالها فضل القرآن الكريم وعظيم الأجر الذي يناله الإنسان من الله سبحانه وتعالى مقابل أعمال الخير والطاعات.

العمل الواحد قد يضاعف الله ثوابه

وأوضح مصطفى حسني أن الله سبحانه وتعالى كريم كثير العطاء، وأن أجره يوم القيامة يفوق ما يتصوره الإنسان، مشيرًا إلى أن العمل الواحد قد يضاعف الله ثوابه ويمنح صاحبه من فضله وكرمه ما لا يخطر على باله.

وأضاف أن الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة، كما يأتي القرآن الكريم شفيعًا لأهله، مؤكدًا عظمة الارتباط بكتاب الله والمداومة على تلاوته والعمل به، وما يحمله ذلك من فضل وثواب عظيم عند الله.

وأشار عضو لجنة تحكيم «دولة التلاوة» إلى أن عطاء الله لا حدود له، وأن الإنسان قد يؤدي عملًا واحدًا فيجد ثوابه مضاعفًا بأكثر مما كان يتوقع، في رسالة تعكس قيمة الإخلاص في العبادة والحرص على الأعمال الصالحة.