قيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: الحزن يخيم على مصر والسودان بوفاة محمد عثمان الميرغني

قال معتز الفحل القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية إن رحيل السيد محمد عثمان الميرغني يمثل خسارة كبيرة للسودان وشعبه ولعدد من الدول المجاورة وفي مقدمتها مصر وإريتريا نظرا للعلاقات الروحية والصوفية التي تربط هذه الدول بالراحل.

وأضاف أن الميرغني كان شخصية استثنائية تميزت بالحكمة والذكاء في التواصل الاجتماعي والسياسي والصوفي وكان حضوره بمثابة مظلة يلجأ إليها السودانيون بما امتلكه من قدرة على جمع القوى الوطنية وتعزيز تماسك المجتمع السوداني.

وأضاف الفحل في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي حساني بشير، أن السيد محمد عثمان الميرغني كان من أبرز الشخصيات الدينية والسياسية التي أثرت في المشهد السوداني منذ ستينيات القرن الماضي مشيرا إلى حضوره السياسي المبكر خلال تأبين الزعيم إسماعيل الأزهري عندما ألقى كلمة نعي نيابة عن والده السيد علي الميرغني وقيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي آنذاك.

وأوضح أن الراحل أصبح لاحقا محركا رئيسيا للعمل السياسي والحزبي وتميز بعلاقاته الوثيقة مع القيادات الوطنية وعلى رأسها الشريف حسين الهندي ومواقفه المعارضة لنظام مايو.

وأكد القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية أن الميرغني كان له دور بارز في مسيرة الحزب الاتحادي الديمقراطي ونجاحه الانتخابي خلال مرحلة ما بعد انتفاضة عام 1985 مشيرًا إلى أن قدرته على التواصل مع مختلف القوى السياسية وإدارته للعمل الوطني وحكمته السياسية أسهمت في تعزيز مكانته داخل السودان. وأشار إلى أن الراحل امتلك وعيا سياسيا متقدما انعكس في تحركاته الرامية إلى التواصل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وفتح مسارات للحوار والتفاهم بين الأطراف السودانية.

وأشار الفحل إلى أن ذكرى توقيع الميرغني على اتفاق السلام في 16 نوفمبر عام 1988 تكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار الحرب السودانية وسقوط الضحايا مؤكدا أن الراحل أعلن آنذاك أن توقيعه جاء لإنقاذ دماء الشعب السوداني وإعلاء قيمة السلام. وشدد على أن رحيله يمثل نقطة تحول في تاريخ العمل الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي داعيا إلى استلهام إرثه السياسي والوطني والعمل على وقف نزيف الدماء وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان.