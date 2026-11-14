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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتباك حركة الطيران الأمريكية.. فلايت أوير: تأجيل وإلغاء 10 آلاف رحلة جوية

فلايت رادار
فلايت رادار
القسم الخارجي

شهدت حركة الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية اضطرابات واسعة، السبت مع تسجيل أكثر من 10 آلاف رحلة جوية بين ملغاة ومتأخرة، وفق بيانات موقع «فلايت أوير» المتخصص في تتبع حركة الطائرات والرحلات الجوية، وذلك في أعقاب العطل التقني الذي أصاب أنظمة مراقبة الحركة الجوية وأدى إلى توقف حركة الإقلاع في المطارات الأمريكية لساعات.

تأتي هذه الاضطرابات امتدادًا لأزمة بدأت الجمعة، بعدما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) قرارًا استثنائيًا بوقف إقلاع الرحلات من المطارات في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية مشكلات في أنظمة الاتصالات المستخدمة بين مراكز مراقبة الحركة الجوية والطائرات، ما تسبب في تعطيل واسع لحركة السفر وترك آلاف المسافرين عالقين بالمطارات.

ووفقًا لبيانات «فلايت أوير» التي نقلتها وسائل إعلام أمريكية، تجاوز عدد الرحلات الملغاة يوم الجمعة 9 آلاف رحلة، فيما سجلت المطارات آلاف التأخيرات الإضافية، واستمرت تداعيات الأزمة السبت مع إلغاء وتأخير مزيد من الرحلات نتيجة صعوبة إعادة توزيع الطائرات وأطقم التشغيل وفق الجداول المعتادة.

حركة الطيران تعود

من جانبه، أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي أن حركة الطيران بدأت تعود تدريجيًا إلى طبيعتها، لكنه حذر من استمرار التأخيرات والإلغاءات خلال عمليات إعادة تنظيم الرحلات وتحريك الطائرات والأطقم إلى مواقعها المطلوبة.

وأشار دافي إلى أن المشكلة ارتبطت بتقادم بعض مكونات البنية التكنولوجية لأنظمة المراقبة الجوية، مطالبًا الكونجرس بتوفير 50 مليار دولار لتحديث المنظومة، محذرًا من تكرار مثل هذه الأعطال إذا استمر الاعتماد على المعدات القديمة.

وأكدت السلطات الأمريكية عدم وجود مؤشرات أولية على تعرض الأنظمة لهجوم إلكتروني، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد السبب الفني الدقيق للعطل وتقييم تداعياته على قطاع الطيران.

فلايت رادار حركة الطيران الولايات المتحدة الأمريكية رحلة جوية فلايت أوير

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