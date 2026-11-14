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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوطنون يصيبون فلسطينيين بالاختناق ويحرقون مركبة وخزانا للمياه

مستوطنون يصيبون فلسطينيين
مستوطنون يصيبون فلسطينيين
أ ش أ

أصيب 5 فلسطينيين بينهم طفلة مساء اليوم السبت، في هجوم شنه مستوطنون مدججون بالسلاح وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل مواطن في واد الرخيم جنوب يطا جنوب الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن المستوطنين أشعلوا النار بالممتلكات ورشوا الغاز على عائلة شناران، ما تسبب بإصابة 5 مواطنين بالاختناق بينهم طفلة، كما هدموا أجزاء من طابق ثاني بالمنزل.

وقال الناشط ضد الاستيطان في واد الرخيم عبد شناران لـ"وفا"، "إن طفلة وامرأتان وشابان أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقه مستوطنين مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال، داخل منزل المواطن محمد موسى شناران في واد الرخيم جنوب يطا، ونقلوا لتلقي العلاج في مستشفى يطا الحكومي، حيث وصفت مصادر طبية إصاباتهم بالمتوسطة، كما حرقوا مركبة وخزانا لنقل المياه.

كما قال الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل اسامة مخامرة لـ"وفا": هاجم مستوطنون منزل المواطن شناران في واد الرخيم، واشعلوا النار بالممتلكات واطلقوا الغاز على عائلته وهدموا أجزاء من الطابق الثاني بمنزله قيد الانشاء.

وكان مستوطنون قد هاجموا قاطفي الزيتون من عائلة الجبارين في منطقة واد ماعين بمسافر يطا، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح تحت حماية جنود الاحتلال الذين احتجزوا عددا من المواطنين من عائلة جبارين لمدة ساعة تقريبا.

كما اعتدى جنود الاحتلال على عائلة صقر العمور اثناء قطفهم ثمار الزيتون في واد الجوايا ببلدة يطا. واعتدى مستعمرون على قاطفي الزيتون من عائلة شتات في منطقة "اغزيوه" التابعة لبلدة الكرمل شرق يطا. كما احتجز جنود الاحتلال صهريج مياه لمجلس قروي التوانه بمسافر يطا وسائقه ومرافقه عدة ساعات، أثناء توريد المياه لخربة اصفي بمسافر يطا.

5 فلسطينيين هجوم مستوطنون الاحتلال الإسرائيلي

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