قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتباك حركة الطيران الأمريكية.. فلايت أوير: تأجيل وإلغاء 10 آلاف رحلة جوية
50 مليون يورو والهدف 1000.. مفاجأة بشأن انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري التركي
خبير طيران وسلامة جوية يكشف الأزمة كاملة بشأن الطيران الأمريكي.. ويقدم روشتة عن تعامل الطيار في هذه الحالات
صوتك جميل وقراءتك متقنة.. لجنة تحكيم «دولة التلاوة» تشيد بموهبة يوسف الصواف
ظفر أي مواطن غالي.. أحمد موسى: كامل الوزير اعتذر للمصريين عن حادث قطاري العياط
مخاوف من نقص المعروض.. انقسام عالمي حول مستقبل النحاس في 2027
العراق.. إقالة 9 مسئولين أمنيين وإداريين وإحالة المتورطين في تهريب نفط جرف الصخر للقضاء
مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يدير 30 مليون قضية سنويا
أحمد موسى: العمل الحكومي شاق وأقل مسؤول بيشتغل 12 ساعة في اليوم
خبير علاقات دولية: غموض أزمة الطيران الأمريكي يثير الشكوك.. والهجمات السيبرانية فرضية تستحق التحقيق
محمد عبد الرحمن الخولي يكشف سر ارتباطه بالقرآن في «دولة التلاوة»
تفاصيل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي ..الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل.. سر القوام الهش والطعم مثل المخابز

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
آية التيجي

يعد العيش الفينو من المخبوزات الأساسية التي لا تخلو منها موائد الإفطار أو وجبات الأطفال المدرسية، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز، للحصول على أرغفة هشة وطرية ذات قوام مرتفع وطعم مميز.

ويعتمد نجاح الفينو في المنزل على اختيار نوع الدقيق المناسب، وضبط كميات الخميرة والماء، والاهتمام بمرحلة التخمير، إلى جانب تشكيل الأرغفة بطريقة صحيحة وتغطية العجين جيدًا حتى لا يتعرض للهواء ويجف سطحه.

وعلى عكس المخابز التي تعتمد على أفران ذات درجات حرارة مرتفعة وبخار يساعد على نجاح المخبوزات، يمكن تحضير العيش الفينو في فرن البوتاجاز المنزلي بخطوات بسيطة، دون الحاجة إلى إضافة مواد صناعية لتحسين القوام أو إطالة مدة الصلاحية.

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

مقادير العيش الفينو مثل المخابز

2 كيلو من دقيق المخبوزات.

نصف لتر من الماء الدافئ، مع كمية إضافية حسب احتياج العجين.

كوب من السكر.

ربع كوب من الخميرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

كمية مناسبة من اللبن لدهن وجه الأرغفة.

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل:

ـ ضعي نصف لتر من الماء الدافئ في وعاء عميق، ثم أضيفي الخميرة والسكر وقلبي جيدًا حتى يذوبا.

ـ أضيفي الدقيق والملح إلى الخليط، وابدئي في العجن مع إضافة الماء تدريجيًا حسب احتياج العجينة.

ـ استمري في العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة ومرنة.

ـ أضيفي الزيت واستمري في العجن حتى يتداخل تمامًا مع المكونات.

ـ قسمي العجينة إلى قطع متساوية حسب حجم أرغفة الفينو المطلوب.

ـ شكلي كل قطعة على هيئة رغيف طويل، مع إغلاق أطراف العجين جيدًا من الأسفل حتى يحتفظ بشكله أثناء الخبز.

ـ رتبي الأرغفة في صواني الخبز، ثم ادهني الوجه باللبن.

ـ غطي الصواني جيدًا وضعيها في مكان دافئ حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.

ـ للحصول على تخمير مناسب داخل المنزل، يمكن تدفئة الفرن لفترة قصيرة ثم إطفاؤه، مع التأكد من أن حرارته أصبحت دافئة وليست ساخنة، ثم وضع الصواني داخله مع إغلاق الباب.

ـ اتركي العجين لمدة نصف ساعة تقريبًا، أو حتى تنتفخ الأرغفة ويتضاعف حجمها.

ـ سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 270 درجة مئوية، مع مراعاة أن درجات الحرارة تختلف من فرن لآخر.

ـ أدخلي صواني الفينو إلى الفرن واتركيها حتى تنضج الأرغفة ويكتسب سطحها اللون الذهبي.

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

أسرار نجاح العيش الفينو مثل المخابز

هناك مجموعة من النصائح التي تساعد على الحصول على عيش فينو هش ومرتفع مثل الجاهز، ومن أبرزها:

ـ استخدام دقيق مخصص للمخبوزات للحصول على قوام مناسب.

ـ إضافة الماء تدريجيًا لتجنب الحصول على عجينة شديدة السيولة أو الجفاف.

ـ الاهتمام بالعجن حتى تصبح العجينة مرنة ومتجانسة.

ـ عدم ترك العجين مكشوفًا أثناء التخمير أو التشكيل.

ـ توفير مكان دافئ ومناسب لتخمير الأرغفة.

ـ التأكد من اكتمال التخمير قبل إدخال الفينو إلى الفرن.

ـ تسخين الفرن مسبقًا للحصول على خبز متجانس ولون ذهبي.

وبهذه الخطوات يمكنك تحضير العيش الفينو في المنزل بقوام طري وهش، وتقديمه للأطفال في اللانش بوكس أو استخدامه في إعداد الساندويتشات المختلفة.

طريقة عمل العيش الفينو طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز المخابز طريقة عمل الفينو في المنزل العيش الفينو الهش سر نجاح العيش الفينو مقادير العيش الفينو طريقة تخمير العيش الفينو طريقة عمل الفينو بدون طريقة عمل الفينو بدون مواد صناعية العيش الفينو للمدارس طريقة عمل خبز الساندويتشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

ترشيحاتنا

GTA 6

GTA 6 تطلق مسلسل رسوم متحركة داخل اللعبة نفسها

nova Flip

مفاجأة من هواوي.. هاتف nova Flip القادم بشاشة أعرض وتصميم مختلف تمامًا

نزاع جاجوار لاند روفر

إجبار جاجوار لاند روفر على إتلاف وثائق في نزاع قضائي مع BYD

بالصور

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل.. سر القوام الهش والطعم مثل المخابز

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في العرض العالمي الأول لفيلم بنتك بمهرجان القاهرة السينمائي

العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد