طريقة عمل العيش الفينو في المنزل.. سر القوام الهش والطعم مثل المخابز

يعد العيش الفينو من المخبوزات الأساسية التي لا تخلو منها موائد الإفطار أو وجبات الأطفال المدرسية، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز، للحصول على أرغفة هشة وطرية ذات قوام مرتفع وطعم مميز.

ويعتمد نجاح الفينو في المنزل على اختيار نوع الدقيق المناسب، وضبط كميات الخميرة والماء، والاهتمام بمرحلة التخمير، إلى جانب تشكيل الأرغفة بطريقة صحيحة وتغطية العجين جيدًا حتى لا يتعرض للهواء ويجف سطحه.

وعلى عكس المخابز التي تعتمد على أفران ذات درجات حرارة مرتفعة وبخار يساعد على نجاح المخبوزات، يمكن تحضير العيش الفينو في فرن البوتاجاز المنزلي بخطوات بسيطة، دون الحاجة إلى إضافة مواد صناعية لتحسين القوام أو إطالة مدة الصلاحية.

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

مقادير العيش الفينو مثل المخابز

2 كيلو من دقيق المخبوزات.

نصف لتر من الماء الدافئ، مع كمية إضافية حسب احتياج العجين.

كوب من السكر.

ربع كوب من الخميرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

كمية مناسبة من اللبن لدهن وجه الأرغفة.

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل:

ـ ضعي نصف لتر من الماء الدافئ في وعاء عميق، ثم أضيفي الخميرة والسكر وقلبي جيدًا حتى يذوبا.

ـ أضيفي الدقيق والملح إلى الخليط، وابدئي في العجن مع إضافة الماء تدريجيًا حسب احتياج العجينة.

ـ استمري في العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة ومرنة.

ـ أضيفي الزيت واستمري في العجن حتى يتداخل تمامًا مع المكونات.

ـ قسمي العجينة إلى قطع متساوية حسب حجم أرغفة الفينو المطلوب.

ـ شكلي كل قطعة على هيئة رغيف طويل، مع إغلاق أطراف العجين جيدًا من الأسفل حتى يحتفظ بشكله أثناء الخبز.

ـ رتبي الأرغفة في صواني الخبز، ثم ادهني الوجه باللبن.

ـ غطي الصواني جيدًا وضعيها في مكان دافئ حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.

ـ للحصول على تخمير مناسب داخل المنزل، يمكن تدفئة الفرن لفترة قصيرة ثم إطفاؤه، مع التأكد من أن حرارته أصبحت دافئة وليست ساخنة، ثم وضع الصواني داخله مع إغلاق الباب.

ـ اتركي العجين لمدة نصف ساعة تقريبًا، أو حتى تنتفخ الأرغفة ويتضاعف حجمها.

ـ سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 270 درجة مئوية، مع مراعاة أن درجات الحرارة تختلف من فرن لآخر.

ـ أدخلي صواني الفينو إلى الفرن واتركيها حتى تنضج الأرغفة ويكتسب سطحها اللون الذهبي.

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

أسرار نجاح العيش الفينو مثل المخابز

هناك مجموعة من النصائح التي تساعد على الحصول على عيش فينو هش ومرتفع مثل الجاهز، ومن أبرزها:

ـ استخدام دقيق مخصص للمخبوزات للحصول على قوام مناسب.

ـ إضافة الماء تدريجيًا لتجنب الحصول على عجينة شديدة السيولة أو الجفاف.

ـ الاهتمام بالعجن حتى تصبح العجينة مرنة ومتجانسة.

ـ عدم ترك العجين مكشوفًا أثناء التخمير أو التشكيل.

ـ توفير مكان دافئ ومناسب لتخمير الأرغفة.

ـ التأكد من اكتمال التخمير قبل إدخال الفينو إلى الفرن.

ـ تسخين الفرن مسبقًا للحصول على خبز متجانس ولون ذهبي.

وبهذه الخطوات يمكنك تحضير العيش الفينو في المنزل بقوام طري وهش، وتقديمه للأطفال في اللانش بوكس أو استخدامه في إعداد الساندويتشات المختلفة.