طريقة عمل بيتزا سائلة في البيت بمذاق لا يقاوم

بيتزا سائلة من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك بمذاق لا يقاوم وشهي.

وصفات لطريقة عمل بيتزا سائلة

مقادير بيتزا سائلة



● 1 كوب دقيق

● ½ كوب لبن

● 1 كوب زبادى

● بصل باودر

● ثوم باودر

● زعتر

● زيت

● ملح

● فلفل

للتوبينج

● فلفل ألوان

● زيتون حلقات

● بصل أحمر جوليان

● زعتر

● سلامى

للصوص

● صلصة

● ريحان

● ثوم باودر

● بصل باودر

● زيت

● ملح

● فلفل



طريقة تحضير بيتزا سائلة



فى بولة يوضع دقيق , ثوم باودر , بصل باودر, زعتر , ملح , فلفل و تقلب المكونات على الجاف ثم يضاف زيت , لبن و تقلب المكونات ثم يضاف الزبادى تدريجياً و تقلب المكونات جيداً و تترك العجين ليرتاح قليلاً.

فى بولة يوضع صلصة , ثوم باودر , بصل باودر , ريحان و تقلب المكونات للحصول على صوص البيتزا.

فى صينية يوضع مسحة زيت ثم يوضع خليط البيتزا السابق ثم يوضع الصوص على الوجه.

يوضع على الوجه حلقات سلامى , زيتون أسود حلقات , فلفل ألوان جوليان , بصل أحمر جوليان , زعتر .

توضع البيتزا فى الفرن حتى تمام الطهى ثم تقدم.

مقادير بيتزا سريعة بالعجينة السائلة



● ٣ كوب حليب

● ٤ بيض

● ٢ ملعقة كبيرة صلصة

● ١ ملعقة كبيرة زعتر

● ١/٤ كوب زيت زيتون

● ١ ملعقة صغيرة ملح

● ٢ و ١/٢ كوب دقيق

الحشوة

● ٦ سوسيج

● ١ فلفل أخضر

● ١ كوب زيتون

● ٢ كوب حبن موتزاريلا

طريقة تحضير بيتزا سريعة بالعجينة السائلة



تخلط مقادير العجينة في الخلاط

توضع في صاج فرن

تضاف مقادير الحشوة

وتدخل الفرن حتى تمام الطهي

وتقدم

بيتزا سريعة بالعجينة السائلة

مقادير بيتزا العجينة السائلة



● ١/٤ ،١ كوب ماء

● ١ ملعقة صغيرة خميرة

● ١ ملعقة صغيرة سكر

● ملح

● ١/٢ ١ كوب دقيق

● ٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون

● زعتر

● زيت لدهن المقلاة

للوجه

● صوص بيتزا بيتي

● جبنة موتزاريلا

● زيتون شرائح

● فلفل أخضر شرائح

● رشة زعتر



طريقة تحضير بيتزا العجينة السائلة



تخلط جميع مقادير البيتزا وتترك لتختمر

توضع في طاسة وتطهى ثم تقلب

تضاف لها مقادير الوجه

تغطى وتترك حتى تمام الطهي

وتقدم ساخنة