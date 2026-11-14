مراجعة لـ 350 دراسة علمية: تقليل البروتين يبطئ الشيخوخة البيولوجية

توصلت مراجعة شاملة حديثة -استندت إلى 361 دراسة علمية- إلى أدلة متزايدة تشير إلى أن تقليل كمية البروتين في النظام الغذائي قد يؤدي إلى إبطاء عملية الشيخوخة البيولوجية.

وقد أجرى هذا البحث كل من عالم الأحياء الجزيئية "بيلي كنوبف" والباحث في الطب الحيوي "دادلي لامينغ" من جامعة ويسكونسن-ماديسون، ونُشر في دورية "سيل برس بلو" (Cell Press Blue).

وتتناول المراجعة تأثير البروتين على التمثيل الغذائي ومتوسط ​​العمر، كما تقيّم بعض العمليات البيولوجية التي قد تفسر هذه الروابط.

ومع ذلك، فإن المسألة تنطوي على جوانب دقيقة؛ إذ أظهرت العديد من الأبحاث السابقة أن البروتين يمكن أن يكون مفيدًا لنا.

فهو يُستخدم لبناء العضلات وإصلاحها، ويساعد في ضبط الوزن، كما يرتبط بالشيخوخة الصحية، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على الكتلة العضلية في المراحل المتقدمة من العمر.

يقترح الباحثون ضرورة تعديل كمية البروتين المتناولة بما يتناسب مع كل فرد، بدلاً من تقليلها بشكل عام.

ويكتب الباحثون في ورقتهم البحثية المنشورة: "على الرغم من التوصيات الشائعة بزيادة تناول البروتين مع التقدم في السن، تشير أدلة متزايدة إلى أن تقييد البروتين الغذائي يعزز الصحة الأيضية، ويطيل فترة الصحة، ويزيد متوسط ​​العمر المتوقع لدى مختلف الكائنات الحية".

ويقدم هذا الاستعراض نظرة شاملة على المعرفة الحالية المتعلقة بفوائد تقييد البروتين وتقييد الأحماض الأمينية للشيخوخة الصحية، ويسلط الضوء على الإمكانات العلاجية للتدخلات القائمة على هذه الأنظمة الغذائية لتعزيز الصحة وإطالة العمر.

تزخر هذه المراجعة بالكثير من المعلومات - وهو أمر متوقع نظراً لاعتمادها على 361 مرجعاً - ومن بين النتائج التي سلط المؤلفون الضوء عليها، تظهر علامات على تباطؤ الشيخوخة لدى الحيوانات التي خضعت لأنظمة غذائية منخفضة البروتين.

تشير دراسات أُجريت على البشر إلى أن تقليل كمية البروتين في النظام الغذائي قد يسهم في تخفيف بعض أنواع الالتهاب التي تسرّع عملية الشيخوخة البيولوجية، كما يساعد في تعزيز الصحة الأيضية بشكل عام.

البروتين

ومن ناحية أخرى، يلفت الباحثون الانتباه إلى العلاقة بين ممارسة التمارين الرياضية واستهلاك البروتين؛ إذ يشيرون إلى أن زيادة تناول البروتين قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني بانتظام ويعملون على تقوية عضلاتهم.

يقول لامينغ: "من الواضح تماماً أن للبروتين فوائد فيما يتعلق بنمو العضلات والاستجابة للتمارين الرياضية لدى الأفراد النشطين".

ويضيف: "لكن نظراً لأن معظم الأشخاص يتبعون نمط حياة يتسم بقلة الحركة، فمن المرجح أن الكثيرين يستهلكون كميات من البروتين تفوق احتياجاتهم الفعلية، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب صحية سلبية".

تتناول المراجعة أيضاً بعض التفسيرات المحتملة لفوائد تقييد تناول البروتين الغذائي؛ وتشمل هذه التفسيرات: توجيه إشارات الخلايا نحو التركيز على الصيانة بدلاً من النمو، وتقليل تراكم الخلايا الهرمة (وهي خلايا تالفة ينبغي التخلص منها)، وتعزيز إنتاج الطاقة داخل الخلايا.

ويشير الباحثون إلى أن بعض التغيرات الكيميائية الناتجة عن تقليل تناول البروتين تتضمن زيادة في مستويات هرمون "عامل نمو الأرومة الليفية 21" (FGF21). كما تسلط المراجعة الضوء على أحماض أمينية معينة قد تكون هي الرابط بين البروتين الغذائي وعمليات الشيخوخة.

وفي نهاية المطاف، قد تكون نوعية البروتين الذي نتناوله -وتكوينه من الأحماض الأمينية- لا تقل أهمية عن إجمالي الكمية المستهلكة.

يقول لامينغ: "تُظهر هذه الدراسات أن كمية البروتين التي يستهلكها الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة قليل النشاط البدني في الوقت الراهن قد تكون لها عواقب صحية سلبية، على الأقل على مستوى المجتمع ككل".

وبالنظر إلى المستقبل، لا يوصي الباحثون بخفض تناول البروتين الغذائي بشكل عام وشامل للجميع، لكنهم يدعون إلى إعادة تقييم احتياجاتنا من البروتين، لا سيما في ضوء عوامل مثل العمر ومستوى النشاط البدني.

وقد تتبع ذلك دراسات تُجرى على مجموعات من البشر لتحليل تأثيرات البروتين على الشيخوخة البيولوجية والتمثيل الغذائي، مما سيساعدنا في فهم أفضل السبل لضمان التقدم في العمر بأفضل حالة صحية ممكنة.

ويضيف لامينغ: "لقد شجعت التوصيات الأخيرة الأشخاص على زيادة تناول البروتين، لكنها في الوقت ذاته حثتهم على زيادة نشاطهم البدني".

ويتابع: "ربما نحتاج إلى تخصيص توصيات تناول البروتين بناءً ليس فقط على العمر، بل أيضاً على مستوى النشاط البدني للفرد".