في اليوم العالمي للسكري.. 4 وصفات صحية بدون سكر

يصادف اليوم 14 نوفمبر اليوم العالمي للسكري، وذلك بهدف التوعية من مخاطر داء السكري، لذلك نقدم لكم فيما يلي بعض الوصفات الشهية و الصحية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لمرضى السكري.

وصفات صحية بدون سكر

مقادير قهوة مثلجة بالفانيليا بدون سكر



● 5 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

● فانيليا سائلة

● 5 ملعقة كبيرة عسل

● 1 لتر لبن

● 5 كوب مكعبات ثلج صغيرة

للتقديم:

● مكعبات ثلج

للوجه:

● 1 ملعقة قهوة سريعة الذوبان



طريقة تحضير قهوة مثلجة بالفانيليا بدون سكر



توضع في محضر الطعام المكونات تدريجياً

في كاسات التقديم يوضع لبن ثم توضع المكونات السابقة

يوضع على الوجه قليل من قهوة سريعة الذوبان ثم يقدم.

قهوة مثلجة بالفانيليا بدون سكر

مقاديرصوص كراميل بدون سكر



● 2 كوب تمر منوقع فى لبن مغلي

● 2 و½ كوب لبن

● فانيليا

● ملح

طريقة تحضير صوص كراميل بدون سكر



يصفى التمر من اللبن المغلى و يوضع فى الخلاط

ثم يضاف قليل من اللبن , ملح , فانيليا للحصول على صوص كراميل المطلوب.

ويستخدم

صوص كراميل بدون سكر

مقادير براونيز بدون سكر



● ½ كوب شوكولاتة قطع

● 1 كوب زبادي يوناني

● ½ كوب عسل

● ¾ كوب دقيق بدون جلوتين

● ½ كوب كاكاو باودر

● ½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● ½ كوب لبن

● 1 كوب شوكولاتة شيبس

طريقة تحضير براونيز بدون سكر



في بولة يوضع زبادي , عسل , رشة ملح , لبن و تقلب المكونات جيداً

يوضع البيكنج باودر على الدقيق الأسمر و الكاكاو و تقلب المكونات

ثم تضاف إلى بولة السوائل السابقة و تقلب المكونات جيداً للحصول على خليط البراونيز المطلوب

يوضع الخليط فى قالب براونيز و على الوجه تشوكلت شيبس

ثم يوضع في الفرن حتى تمام الطهى

وتقدم

مقادير كيكة التمر بدون سكر وبيض



● ٢ كوب دقيق

● ١ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● ١ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● ٣/٤ كوب زيت

● ١ كوب حليب مخلوط مع ٢ كوب تمر مقطع

● ١/٢ كوب زبادي

● ١ كوب تمر مقطع

للوجه

● ١ ملعقة كبيرة زبدة

● ٣ ملعقة كبيرة سكر

● ١/٤ كوب حليب تقريبا



طريقة تحضير كيكة التمر بدون سكر وبيض



تخفق مقادير العجينة جيدا

توضع العجينة في قالب انجلش كيك

وتخبز في الفرن

يخلط السكر مع اللبن والسكر وتضاف على الوجه

وتقدم