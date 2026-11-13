5 علامات مبكرة للإصابة بـ السكري من النوع الأول لدى الأطفال.. وهذه الحالات تتوجه للدكتور فورا

يمكن أن يتطور مرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال بوتيرة أسرع مما يدركه الكثير من الآباء؛ إذ قد يبدو الطفل بصحة جيدة في أسبوع ما، ثم يصاب بوعكة صحية خطيرة خلال فترة وجيزة. وما يجعل هذه الحالة مقلقة بشكل خاص هو أن بعض أعراضها المبكرة قد تُفسَّر خطأً على أنها سلوكيات طبيعية لدى الأطفال، مما يغفل معه الآباء حقيقة وجود مشكلة صحية. وتؤكد الدكتورة كولين باجز-ساكستون، أستاذة طب الأطفال في كلية الطب بجامعة "واين ستيت" في ديترويت بولاية ميشيغان، والمتخصصة في الغدد الصماء لدى الأطفال ومرض السكري من النوع الأول، أن هناك علامات تحذيرية معينة لا ينبغي تجاهلها أبداً.

وفي معرض حديثها عن الأعراض التي غالباً ما يغفل عنها الآباء، تقول الدكتورة باغز-ساكستون: "هناك بعض العلامات المبكرة للسكري التي قد يتم تجاهلها أو الخلط بينها وبين أمور أخرى، مثل الشعور المتزايد بالعطش، وكثرة التبول، والشعور بالإعياء -كالغثيان أو القيء-، وانخفاض مستويات الطاقة".

على عكس داء السكري من النوع الثاني، الذي قد يتطور تدريجياً على مدى عدة سنوات، يمكن أن يتطور داء السكري من النوع الأول بسرعة أكبر بكثير. وتوضح الدكتورة "بوجس-ساكستون" أن حالة الأطفال قد تتحول من شعور طبيعي نسبياً إلى مرض خطير في غضون أسابيع أو حتى أشهر.

إليكم خمس علامات مبكرة لداء السكري من النوع الأول لدى الأطفال، ينبغي على الآباء الانتباه لها.

5 علامات مبكرة لداء السكري من النوع الأول لدى الأطفال لا ينبغي للآباء تجاهلها



-زيادة العطش: إذا بدأ طفلك فجأة في شرب كميات أكبر بكثير من الماء مقارنةً بما اعتاد عليه، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية. ورغم أن الآباء قد ينظرون إلى هذا الأمر في البداية على أنه عادة صحية، إلا أن العطش المفرط قد يرتبط بارتفاع مستويات السكر في الدم.

وتشير الدكتورة "بوجس-ساكستون" إلى أن الآباء قد لا يلاحظون هذا التغير دائماً؛ إذ تقول: "في بعض الأحيان، نحن نشجع الأطفال على شرب المزيد من الماء، لذا قد يشعر الآباء بالسعادة لأن طفلهم أصبح يشرب كميات أكبر من الماء".

-كثرة التبول: غالباً ما تترافق زيادة العطش مع كثرة التبول؛ إذ قد يبدأ الأطفال في الذهاب إلى المرحاض بوتيرة أكبر، بما في ذلك خلال الليل. وقد يظن الآباء أن هذا الأمر طبيعي نظراً لأن أطفالهم يتناولون كميات أكبر من السوائل.

ومع ذلك، حذرت الخبيرة من أن هذه التغيرات قد تكون أعراضاً مبكرة للإصابة بمرض السكري، موضحة أن "علامات زيادة العطش وكثرة التبول قد يتم تجاهلها أو اعتبارها أموراً طبيعية".

-زيادة الجوع: من الأعراض الأخرى التي قد يُساء فهمها على أنها جزء طبيعي من مرحلة النمو هي زيادة الشهية؛ فقد يبدأ الأطفال في تناول كميات أكبر من الطعام، وهو ما قد يعزوه الآباء إلى مرحلة البلوغ أو طفرة النمو.

لكن الدكتورة "بوجس-ساكستون" نبهت إلى أن هذا قد يكون أيضاً مؤشراً خفياً على الإصابة بالسكري من النوع الأول، قائلة: "قد يتناول بعض الأطفال كميات كبيرة من الطعام، وهو ما قد يراه الآباء أمراً طبيعياً لاعتقادهم أن الطفل يمر بطفرة نمو مرتبطة بالبلوغ".

-الغثيان والقيء: قد يرتبط الشعور بالإعياء أو الغثيان أو القيء بمرض السكري أيضاً. وينبغي التعامل مع هذه الأعراض بجدية، لا سيما إذا ظهرت بالتزامن مع زيادة العطش وكثرة التبول.

-التعب غير المعتاد ونقص الطاقة: إذا كان الطفل يشعر بالتعب المستمر، أو لديه طاقة أقل من المعتاد، أو يبدو عليه النعاس بشكل غير مألوف، فيجب على الآباء الانتباه. فالتعب المزمن، خاصة إذا اقترن بأعراض أخرى، قد يشير إلى وجود مشكلة صحية.

مرض السكري

ما الفرق بين السكري من النوع الأول والسكري من النوع الثاني؟

من الأمور المهمة التي ينبغي على الآباء إدراكها هي أن مرض السكري بنوعيه الأول والثاني لا يتطوران بالطريقة نفسها. ففي النوع الأول، يقوم الجسم بتدمير الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين، مما يجعله في نهاية المطاف عاجزاً عن إنتاج كمية كافية منه. أما في النوع الثاني، فيستمر الجسم في إنتاج الأنسولين، لكنه لا يستجيب له بشكل سليم.

وتوضح الدكتورة "بوجس-ساكستون" قائلة: "في النوع الأول من السكري، يدمر الجسم الخلايا المنتجة للأنسولين، ومع مرور الوقت يتوقف الجسم عن إنتاجه؛ بينما في النوع الثاني، يظل الجسم قادراً على إنتاج الأنسولين، لكنه لا يستجيب له". كما أشارت إلى اعتقاد خاطئ شائع مفاده أن النوع الأول من السكري لا يصيب إلا الأشخاص النحفاء، مؤكدة أن "بعض الأفراد المعرضين للإصابة بالنوع الأول قد يعانون أيضاً من زيادة الوزن أو السمنة؛ لذا فإن هذا الاعتقاد غير صحيح".

وأضافت الخبيرة أن البالغين قد يصابون أيضاً بالنوع الأول من السكري، وأحياناً يتم تشخيص حالتهم خطأً على أنها النوع الثاني، مما يؤدي إلى تأخير الحصول على العلاج المناسب.

متى ينبغي على الآباء طلب الرعاية الطبية؟



على الرغم من أن زيادة العطش، وكثرة التبول، والشعور غير المعتاد بالجوع قد تبدو تغيرات غير مقلقة، إلا أنه ينبغي على الآباء توخي الحذر إذا ظهرت هذه الأعراض مجتمعة أو استمرت لفترة. وقد حذرت الدكتورة "بوجس-ساكستون" بشكل خاص من الأعراض التي تشير إلى تفاقم حالة الطفل.

وتقول: "إذا أصبح الشخص أكثر تعباً ونعاساً، أو كان من الصعب إيقاظه، فهذه علامات تحذيرية تدل على أن الحالة تزداد خطورة، وتستدعي طلباً عاجلاً للرعاية الطبية".

كما أشارت إلى أن الغثيان والقيء وآلام المعدة تُعد أيضاً علامات تحذيرية لا ينبغي تجاهلها؛ إذ قد تكون مؤشرات على الإصابة بـ "الحماض الكيتوني السكري" (DKA)، وهي مضاعفات خطيرة للسكري قد تهدد الحياة وتتطلب تدخلاً طبياً فورياً.

ينبغي على الآباء طلب الرعاية الطارئة إذا عانى الطفل من القيء، أو آلام المعدة، أو النعاس غير المعتاد، أو الارتباك، أو صعوبة في التنفس، لا سيما إذا ترافق ذلك مع عطش مفرط وكثرة التبول. وتشدد الخبيرة على أهمية الوعي والكشف المبكر عن المرض. قالت: "كلما زادت معرفتك بمرض السكري، وتعلّمت المزيد عن علاماته وأعراضه وكيفية الوقاية من مضاعفاته، كان وضعك أفضل".