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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟.. فوائد مذهلة للقلب والدماغ والعظام

السمك
السمك
ريهام قدري

السمك من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، ولذلك ينصح خبراء التغذية بإدراجه ضمن النظام الغذائي المتوازن، فهو مصدر جيد للبروتين عالي الجودة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

ولا تقتصر فوائد تناول السمك على صحة القلب فقط، بل تمتد لتشمل الدماغ والعينين والعظام والعضلات، لكن ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك بانتظام؟ وهل يؤثر نوع السمك وطريقة طهيه على فوائده؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

1- دعم صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي السمك الدهني، مثل السلمون والسردين والماكريل، على أحماض أوميجا 3 التي تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وقد تساهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

2- تحسين صحة الدماغ ووظائفه

تدخل أحماض أوميجا 3، وخاصة DHA، في تركيب خلايا الدماغ، وتلعب دورًا مهمًا في وظائف الجهاز العصبي، لذلك يُعد السمك جزءًا مفيدًا من النظام الغذائي الداعم لصحة الدماغ.

3- تقوية العظام والأسنان

تحتوي بعض أنواع السمك، خاصة الأسماك الصغيرة التي تؤكل بعظامها مثل السردين، على الكالسيوم، كما توفر أنواع أخرى فيتامين D الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام.

4- بناء العضلات والحفاظ عليها

يتميز السمك باحتوائه على بروتين عالي الجودة يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية، التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة والحفاظ على الكتلة العضلية.

5- دعم صحة العينين

يحتوي السمك الدهني على أحماض أوميجا 3، وخاصة DHA، الذي يمثل أحد المكونات المهمة لشبكية العين، ويساهم في الحفاظ على وظائف الإبصار الطبيعية.

6- المساعدة على الشعور بالشبع

يساعد البروتين الموجود في السمك على زيادة الإحساس بالامتلاء لفترة أطول، وهو ما قد يدعم التحكم في الشهية والوزن عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

7- إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن

يوفر السمك مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، منها فيتامين B12 والسيلينيوم واليود، وتختلف كمياتها باختلاف نوع السمك، وتساعد هذه العناصر في دعم الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الغدة الدرقية والمناعة.

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