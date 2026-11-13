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10 ملايين جنيه للمشروع.. تفاصيل التقديم في برنامج ASPIRE Egypt للباحثين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 ملايين جنيه للمشروع.. تفاصيل التقديم في برنامج ASPIRE Egypt للباحثين

تفاصيل التقديم في برنامج ASPIRE Egypt للباحثين
تفاصيل التقديم في برنامج ASPIRE Egypt للباحثين
محمد غالي

تفتح هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار آفاقا جديدة أمام الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، من خلال طرح النداء الخامس لبرنامج «ASPIRE Egypt»، الذي يستهدف دعم المشروعات البحثية والابتكارات العلمية، ومساعدة أصحاب الأفكار الواعدة على تحويلها إلى تطبيقات عملية ومنتجات قابلة للتسويق والاستفادة منها في مختلف القطاعات الصناعية.

ويقدم البرنامج تمويلا يصل إلى 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد ضمن المسار الصناعي، بينما يتيح تمويلا يصل إلى 3 ملايين جنيه للمشروعات البحثية التطبيقية، وفقا لطبيعة كل مشروع ومدى توافقه مع شروط وأولويات التمويل التي حددتها الهيئة.

وفيما يلي نستعرض أبرز شروط التمويل وقيمته والمجالات المستهدفة وموعد التقديم في برنامج ASPIRE Egypt.

تفاصيل التقديم في برنامج ASPIRE Egypt للباحثين

  قيمة التمويل المتاح في برنامج ASPIRE Egypt

يتيح البرنامج مسارين رئيسيين للتمويل، يستهدف كل منهما نوعية مختلفة من المشروعات البحثية، وذلك على النحو التالي.

   1- المسار التطبيقي

- تصل قيمة التمويل إلى 3 ملايين جنيه للمشروع الواحد.
- يستهدف الباحثين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية المصرية.
- يشترط ألا يقل مستوى الجاهزية التكنولوجية للمشروع عن المستوى الرابع (TRL 4).

   2- المسار الصناعي

- يصل التمويل إلى 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد.
- يستهدف المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات أو المراكز البحثية وشريك صناعي مصري.
- يشترط وجود شريك صناعي ضمن فريق تنفيذ المشروع.
- يجب ألا تقل مساهمة الشريك الصناعي عن 20% من إجمالي تكلفة المشروع، على أن تكون المساهمة نقدية.
- يشترط ألا يقل مستوى الجاهزية التكنولوجية للمشروع عن المستوى الخامس (TRL 5).

تفاصيل التقديم في برنامج ASPIRE Egypt للباحثين

  المجالات المستهدفة للتمويل في برنامج ASPIRE Egypt

حددت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مجموعة من المجالات ذات الأولوية التي يجب أن ترتبط بها المشروعات البحثية المتقدمة للحصول على التمويل، وتشمل:

- الصناعات الدوائية والمستحضرات الحيوية.
- الأجهزة الطبية والتشخيصية والأجهزة العلمية.
- الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية.
- معالجة المياه وتحليتها وإعادة استخدامها.
- خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.


- الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين منخفض الكربون.
- المواد المتقدمة والكيماويات المتخصصة ومدخلات الصناعات الاستراتيجية.
- التصنيع المتقدم والإلكترونيات والنظم الصناعية.
- الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية الآمنة.
- الاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات واسترداد الموارد.
- معالجة الخامات المعدنية وتركيزها وتعظيم قيمتها المضافة.

  مدة تنفيذ المشروعات الممولة

تصل مدة تنفيذ المشروعات البحثية المقبولة ضمن برنامج ASPIRE Egypt إلى 3 سنوات، سواء بالنسبة للمشروعات المتقدمة عبر المسار التطبيقي أو المسار الصناعي، بما يتيح للباحثين الوقت اللازم لتطوير أفكارهم والوصول بها إلى مراحل متقدمة من التطبيق.

تفاصيل التقديم في برنامج ASPIRE Egypt للباحثين

  آخر موعد للتقديم في برنامج ASPIRE Egypt

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أن يوم 29 ديسمبر 2026، في تمام الساعة الثانية ظهرا، هو الموعد النهائي لاستقبال المقترحات البحثية ضمن النداء الخامس من البرنامج.

وبذلك يمثل البرنامج فرصة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس للحصول على تمويل يدعم تطوير الابتكارات والمشروعات العلمية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات ومنتجات تسهم في دعم الصناعة والاقتصاد المصري.

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار قيمة التمويل المتاح الباحثين وأعضاء هيئة التدريس

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